Индийский повар сварил пять тонн традиционной каши за раз

Пять тонн традиционной индийской каши кичди сварили в Нью-Дели в присутствии 25 тыс. человек. Каша варилась в огромном казане, установленном на площади Рамлила Мейдан, пишет «РГ».

Руководивший приготовлением блюда повар Вишну Манохар рассказал журналистам, что для изготовления каши было использовано 400 кг риса, 100 кг чечевицы, 350 кг овощей, 100 кг топленого масла, 100 литров растительного масла и несколько тысяч литров воды. Кроме того, в блюдо добавили около 250 кг различных специй.

Каша кичди готовится из смеси риса с чечевицей или горохом маш, которые тушатся с обжаренными в масле специями и овощами. В Индиии она считается пищей небогатых слоев населения, но ее ценят и приверженцы вегетарианства во всем мире.

«У каждой страны есть свое национальное блюдо, а у Индии его нет. Так пусть им будет кичди», — заявил журналистам Манохар.

По инф. rosbalt.ru

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