Иконы дома: какие лики святых необходимы, где можно сделать заказ и правила размещения

Не все люди посещают церковь. Кто-то не находит для этого времени, другие не могут выйти из дома по причине нездоровья, некоторые считают, что Бог живет в душе и, чтобы соприкоснуться с ним не обязательно ходить в храм. Причины разные. Но иконы дома иметь хотели бы многие, в том числе и такие люди. А уж те, кто посещают церкви, считают наличие в доме икон важной составляющей своей жизни.

Икона является важнейшим оберегом дома. И какие-то из икон православному человеку в доме нужно иметь обязательно. Самые важные из них - икона с образом Иисуса Христа, икона с ликом Святой Богородицы и икона с изображением Николая Угодника. Считается, что все эти три иконы несут в дом гармонию, благополучие, оберегают семью.

Для того, чтобы приобрести икону, сейчас доступно много разных способов. Интернет тоже приходит на помощь. Например, церковная лавка Святцы работает в Москве на проспекте Мира, но есть у нее также и сайт: https://svyatsy.org/ikony/. Отсюда товар может быть отправлен не только по столице, но и по всей России. Условия доставки прописаны на ресурсе. Удобно, что делать заказ можно не выходя из дома. И так как Святцы работают с курьерскими службами, можно надеяться, что нужная икона (иконы) будет доставлена до двери. В случае, если заказчики - представители старшего поколения, это очень удобно.

Как разместить в квартире иконы? Место для иконостаса выбирается в светлом и чистом углу квартиры. Для икон вешается специальная полка, также их можно поставить на тумбу или комод. Иконы желательно поместить на кружевные салфетки. На полках, кроме церковной атрибутики, ничего не должно находиться. Иконостас может быть один на всю квартиру или дом или находиться в каждой комнате, это делается по желанию хозяев помещения. В каждой комнате размещение икон может отличаться. Делают иконостас иногда также и на кухне, чтобы семья перед приемом пищи могла произнести молитву. Не ставят иконы в ванной комнате или в туалете, так как это считается святотатством.

Проход к ликам святых не стоит загромождать, чтобы кто пожелает, мог иметь возможность провести время рядом с иконами.

При выборе места для размещения икон, стоит учесть, что там могут также зажигаться свечи и лампадки. И поэтому нужно обезопасить близлежащее пространство. Например, чтобы рядом не было штор и занавесок. Иконы не ставят на подоконники по избежание действия ультрафиолета, также не размещают их на холодильниках и телевизорах.

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