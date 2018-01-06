Игровой сегмент искрит яркими событиями: в казино Макао рекордный рост доходов, интересные предложения от Azino777, на рынок Италии выходит 888poker

Как всегда, игровой сегмент сопровождают интересные и яркие события. Произошедшее в индустрии, несомненно, привлекает, а ключевые моменты вызывают резонанс среди любителей гемблинга, которыми являются люди молодого возраста и умудренное опытом старшее поколение.

Рекорды казино Макао

Казино – заведение, которое всегда притягивает гостей. Не составляют исключение и игорные заведения подобного плана в Макао. Там был зафиксирован рекордный рост доходов. Годовой валовый игорный доход в ушедшем году стал больше на девятнадцать процентов. Это более тридцати трех миллиардов долларов. По мнению экспертов, рост наблюдается продолжительное время, уже в течение семнадцати месяцев.

Добраться до казино, которые расположены в Макао, не всегда представляется возможным. Поэтому гемблеры обращают внимание и на другие актуальные предложения. Например, от «Azino777». Игроки могут получить в казино Азино777 бездепозитный бонус или другие приятные поощрения. Если попробовать играть в Азино три топора, можно стать участником лотерей или турниров и получить хороший презент и т.д. Над разноплановой коллекцией игровых автоматов трудились в разное время известные разработчики. Они не оставят равнодушными посетителей этого онлайн-объединения.

Новый бренд на рынке Италии

На рынок Италии выходит 888poker. Этот бренд стартовал от известной компании 888 Holdings, в управлении которой находится ряд высококлассных игорных интернет-ресурсов. Существуют мобильные приложения 888poker, которые могут быть доступны итальянским игрокам. Устройства традиционные:

iOS,

Android.

Новый запуск сопровождает масштабная маркетинговая кампания и бонусные предложения для новых клиентов.

Известный букмекер выпустил свой календарь

Отличилась в этом БК «ЛЕОН», известная своими оригинальными и необычными акциями. В собственном календаре на текущий две тысячи восемнадцатый год будут выделены самые яркие ожидаемые события спортивной индустрии.

Календарь имеет:

собственный дизайн,

ограниченный тираж.

В компании полагают, что этот брендированный календарь может стать отличным сюрпризом. На страницах издания можно увидеть изображения участниц команды Leon Girls – красивых девушек, которые собираются (а может уже и делают) обзоры матчей в социальных сетях. Календарь от известного букмекера может получить и любой зарегистрированный пользователь. Условие – нужно совершить депозит хотя бы один раз.

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