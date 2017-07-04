Игровые машины для всех

Интернет принес с собой много новых слов. Они звучат на английский лад, но, как правило, обозначают несложные вещи. Например, слово «гаминатор». Оно вызывает самые разнообразные ассоциации, вплоть до гладиатора. Но все намного проще. Гаминатор – это игровой автомат, на котором можно играть бесплатно.

Немного истории

Первые игровые машины отличались своей неповторимостью. Каждая имела свой уникальный сюжет. Со временем количество таких машин-сюжетов стало настолько огромным, что казино не могли вместить их все в своих залах. Возникла проблема: что делать? Нельзя лишить посетителей разнообразия. И тогда австрийская компания Novomatic предложила свое решение. Она создала автоматы, которые объединили несколько игр. Отныне можно было играть на нескольких слотах, сидя за одним аппаратом.

Новинку назвали Gaminator, от английского слова game – игра. Так как создателями этой хитроумной штуки являются австрийцы, то и название стало читаться в немецкой транскрипции, по правилу «как пишется, так и слышится». Получилось – гаминатор. Американцы и англичане произносят это слово как «гейминатор», но это их культура, не наша.

Австрийская новинка произвела настоящий фурор в игровой сфере. Процент отдачи новых автоматов зашкаливал. За ними выстраивались длинные очереди, и за тридцать прошедших лет гаминаторы добились огромной, культовой популярности.

Лучшие гаминаторы

Когда началась эра интернета, они заняли свое место во многих онлайн-казино.

На стали исключением и русскоязычные сайты, на которых можно скоротать время за бесплатной азартной игрой. Например, онлайн-ресурс «Игровые автоматы». Он предлагает, пожалуй, лучшие гаминаторы без регистрации.

Их много, выбор есть. Для любителей классики представлены старые добрые «Обезьянки», «Лягушки» и «777». Если хотите что-нибудь поновее, то найдете современные высокотехнологичные машины.

Каждый гаминатор интересно оформлен, оснащен яркой графикой и музыкальным сопровождением. Кроме того, имеются и другие специфические особенности:

запоминающийся сюжет;

высокий процент отдачи;

разнообразие спецсимволов, бонусов и рисковых игр;

простой и удобный интерфейс – все необходимое под рукой.

На сайте «Игровые автоматы» можно играть бесплатно и без регистрации. Просто заходим на сайт, кликаем на игру – и поехали!

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