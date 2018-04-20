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Игроки финансовых рынков: нюансы при выборе международного брокера
Ксения ДАВЫДОВА   
20 Апреля 2018 г.
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Игроки финансовых рынков: нюансы при выборе международного брокера

Торговля на финансовых рынках интересует многих людей, не составляют здесь исключение и пенсионеры. Люди в возрасте склонны более тщательно взвешивать свои решения и реальные шаги, и поэтому изучают, перед тем как что-то предпринять, функционал финансовой среды очень скрупулезно. На финансовых рынках посреднические услуги оказывают брокеры. Одни имеют давнюю историю, другие относятся к молодым игрокам. Есть весьма надежные посредники, которые осуществляют свою деятельность по всему миру. Среди них и международный брокер Emporio Trading, у которого более ста тысяч клиентов из разных государств.

Многих российских инвесторов интересуют международные финансовые рынки. И поэтому они хотят выбрать себе международного брокера. Для этого стоит обратиться к рейтингам, которые публикуют многие онлайн-ресурсы, аккумулирующие актуальную информацию о происходящем на рынках. Рейтинги показывают, в том числе и степень надежности тех или иных брокеров. Это немаловажно, потому что на международных рынках можно получить хорошую прибыль, но и риски там достаточно большие. Эти риски можно существенно уменьшить, сотрудничая с надежным международным брокером. К компаниям, которые обещают приличную прибыль всего за несколько месяцев, стоит относиться настороженно, их предложения, скорее всего, мошеннического плана, а не действительно делового взаимовыгодного сотрудничества.

Нужно убедиться, что у интересующего брокера (брокеров) имеется лицензия. Также можно поинтересоваться динамикой показателей брокера за несколько прошедших лет и за ближайший период, проследить торговую активность, привлечение активов и клиентов. Нужно посмотреть, доступ к каким торговым инструментам у брокера имеется. И есть ли возможность применять с одного счета и из одной платформы максимальный спектр инструментов. Так можно использовать шанс оперативного инвестирования в разные рынки.

Важно, чтобы брокер предоставлял такую услугу, как обслуживание клиентов на их родном языке. Так как при совершении сделок могут возникнуть вопросы, которые в силах решить только специалист. И клиент должен получить полную и понятную информацию о происходящем.

Хороший брокер должен использовать в своей работе современные технологии и не брать комиссии с клиента за ввод или вывод средств.

Если брокер будет соответствовать всем вышеперечисленным критериям, значит, клиент делает правильный выбор и на финансовом рынке к нему может прийти успех.

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