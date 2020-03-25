Игры – виртуальные, деньги – настоящие

Карантин по поводу коронавируса опустошил улицы городов. Активность миллионов людей во всем мире перешла в онлайн. Сайты самой разной направленности переживают небывалый наплыв посетителей: кто-то работает дистанционно, кто-то смотрит кино, кто-то читает книги. Однако наибольшее оживление переживают игровые ресурсы, в первую очередь сетевые сражения. Вместе с ними необычайно оживились и электронные системы платежей, поскольку виртуальные игры – это особый мир со своей внутренней экономикой. Прямо сейчас в онлайн-пространстве пролетают такие суммы и на такие цели, что нормальному российскому пенсионеру трудно в это поверить.

Наклейки на оружие как предмет коллекционирования

Игроки постоянно торгуют между собой. Большой популярностью среди геймеров пользуется торговля скинами КС ГО (CS:GO). Так называются трехмерные модели, вносящие разнообразие в стандартное оснащение шутеров, более известных как стрелялки. В большинстве случаев скины (от английского слова skin – кожа) представляют собой наклейки на оружие. Они подчеркивают индивидуальность геймера и его персонажа. Особой роли в игровом процессе скины не играют, но каждый уважающий себя игрок стремится подчеркнуть свою особенность, выделяющую его из толпы.

В целом скины вносят разнообразие в игру, и все они являются предметами коллекционирования. Можно получить их бесплатно (скины случайно выпадают игроку после боя), обменяться с другими игроками, или купить за деньги. Стоимость скинов зависит от разных параметров – редкости, степени поношенности. Новое и редкое ценится наиболее высоко. Цена варьируется от смешных центов за простой поношенный образчик оружия до двух тысяч долларов за почитаемую геймерами штурмовую винтовку американского спецназа.

Как продают скины

Продать скины КС ГО для опытного геймера – не проблема. По устоявшемуся мнению, правильное место торговли должно соответствовать четырем условиям:

цены на мгновенную продажу должны быть реально самыми выгодными в данный момент; нормальное время поступления средств – около 5 минут, а не 5 рабочих дней; никаких скрытых комиссий быть не должно, конечная сумма выплаты видна сразу; желателен реферальный сервис (когда игрок может заработать, поделившись ссылкой со своими друзьями).

Отдельно отметим, что речь идет о настоящих деньгах.

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