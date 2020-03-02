Игры для детей: разнообразие, приобретение дополнительных элементов, обязательный отдых

Наши внуки по-разному любят проводить время. Гулять на улице, общаться с друзьями, что-то мастерить, готовить и, конечно же, играть. А как? К примеру, во дворе с друзьями, в «казаки-разбойники», дома в настольные лото, домино и другие многочисленные развлекательные продукты. А кто-то из детей не представляет свой досуг без игровых приставок, с помощью который можно окунуться в захватывающий виртуальный мир и стать там героем боя, пиратского или военного сражения, подводной одиссеи и т.д.

Для любителей консолей сейчас просто раздолье. Можно зайти на сайт PlayStation Store и за деньги или бесплатно приобрести интересный для себя контент: полные версии игр, дополнения к ним, демо-варианты, темы и т.д. Но потом игру хочется дополнять, приобретать к ней новую атрибутику, интересные элементы и т.д. Здесь как выход использовать сервис, где предусмотрены бонусы за регистрацию. Бонусы бездепозитные, вложений не требуют, и играть с продвинутыми улучшениями можно уже прямо сейчас.

Игровой детский контент может быть не только развлекательным, но и развивающим. В играх (настольных, на приставках, компьютерах, из книг и т.д.), которые выбираются для ребенка, стоит исходить из его интересов. Не надо навязывать ему свои любимые темы и сюжеты, лучше постепенно что-то «из своего» предлагать. Если ребенку интересны какие-то логические упражнения, можно подобрать для начала именно такой контент. Также можно, чтобы заинтересовать, поиграть вместе с ним.

Игра должна соответствовать возрасту ребенка. Он должен до конца понимать ее правила и разбираться в тонкостях без посторонней помощи без проблем.

Игры могут быть любопытны и мальчиками, и девочкам (бродилки, пазлы, логические) или представлять собой прицельные варианты. К примеру, игры, связанные с косметикой и украшательством – для девочек, со сражениями, горными походами, боями – для мальчиков.

Нет ничего плохого в том, что дети проводят некоторое время за игрой (с приставкой, в ПК и т.д.). Но при этом они сидят. И после такого времяпрепровождения им обязательно нужна двигательная активность. А если игра имеет продолжительный формат, то перерывы в ней. Примерно минут 15 на игру и 5-10 минут – отдых от нее. В это время можно побегать, попрыгать, походить, поотжиматься – ребята сами придумают, как им переключиться. Взрослым же надо только организовать подобную смену деятельности, чтобы ребенок, занимаясь любимым досугом, не растерял здоровье.

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