Играть и выигрывать

Как известно, покер – игра для умных людей с крепкими нервами. И хотя ветреная Фортуна имеет власть и над покерным столом, здесь ее произвол вовсе не безграничен. Ведь покер дает проявиться вашему интеллекту, и это тот самый случай, когда настоящее мастерство приходит с годами.

История

Прообраз покера возник в XVI веке. Местом его зарождения считается Южная Европа. Название игры производят от немецкого слова «pochen» (стучать). С 1834 года игроки в покер стали использовать колоду из 52 карт. Этой благородной игры не чурались аристократы и офицеры Русской Императорской армии. В ХХ и XXI веках о покере было снято 20 фильмов.

Хорошая компания

Но что делать, если поблизости нет достойной компании для покера? Интернет поможет справиться с этой проблемой. Посетите Покер Дом – официальный сайт крупнейшего русскоязычного покер-рума.

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Доступные бонусы

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Рейкбек и VIP-уровни

Еще один бонус – рейкбек, начисляемый в зависимости от VIP-уровня игрока. Всего в Покер Доме предусмотрено пять VIP-уровней. Их выдают за месяц или на год, если игрок выполнил все условия, предусмотренные покер-румом. VIP-вознаграждение выдается игрокам за каждую игру, в которой они приняли участие.

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