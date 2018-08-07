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Игорный сегмент: игорный объект вблизи Саванны, предложения от Вулкан казино и другие события
Ксения ДАВЫДОВА   
07 Августа 2018 г.
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Вулкан казино

Юго-восточный американский штат Джорджия планирует легализацию азартных игр. Соответствующий законопроект будет рассмотрен конгрессом на следующей сессии. Третьим по величине городом Джорджии является Саванна. Именно в его близи может быть возведено казино на трех участках. Уже известны условия для участников торгов. Они должны будут обеспечить 10 тысяч рабочих мест. Обозначена и сумма инвестиций, которая будет составлять не меньше 1,2 миллиарда долларов. В целом легализация азартных игр в штате - часть большого турпроекта данной территории.

Игорные продукты онлайн-клуба

Во Всемирной путине на сегодняшний день размещена масса предложений от представителей игорного сегмента. Ряд из них исходит и от казино Вулкан. Например, на сайте Вулкан размещены игровые автоматы 777 (http://vulcanhk.site/vulkan-777/). Ресурс обещает, что эти игорные продукты позволят ощутить всплеск адреналина. Здесь можно найти разные варианты: от классических фруктовых слотов до игр с новейшими 3D-эффектами - любой пользовательский вкус будет удовлетворен. Играть можно на деньги, предварительно пройдя процесс регистрации, или в демо-версии. Во втором случае регистрация становится для пользователя необязательной.

Говорится на сайте о пополнении депозита. Это легко можно сделать с помощью известных платежных сервисов. Также ресурс информирует о том, что при невозможности воспользоваться основным сайтом, игорный досуг можно продолжить на зеркале.

Вулкан казино

Казино "Шамбала" подытоживает деятельность в 2017 году

Казино "Шамбала" подытоживает деятельность в 2017 году. Вот некоторые показатели этого заведения за ушедший период. В "Шамбале" в прошлом году выручка подросла почти до 9%. В денежном выражении это больше чем 799 млн рублей. Почти на треть увеличились доходы от продаж. Прибыль до выплаты всех налогов и сборов составила более 131млн рублей.

В Калифорнии зафиксирован крупный выигрыш

Очередных лотерейных счастливчиков фортуна нашла в штате Калифорния. Более полумиллиарда долларов смогли выиграть сотрудники одной из финансовых компаний в Mega Millions. Баловней судьбы оказалось 11. В связи с крупным выигрышем работники фирмы не планируют бросить свою профессиональную деятельность, поэтому название своего места работы они держат в секрете. В части распоряжения деньгами от счастливчиков также нет подробностей. Известно то, что в лотерею везунчики играют крайне редко, в этот раз привлекателен оказался для них размер джекпота.

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