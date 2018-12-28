Игорный мир: краткий обзор казино Спин Сити, интересный факт и история о богатстве, свалившемся на голову

Под Новый год даже самые взрослые люди ждут чудес. И они, конечно же, могут произойти. Например, вдруг неожиданно повезет в какой-нибудь азартной игре? А что, ведь людей, любящих пощекотать себе нервы, достаточно и среди представителей старшего поколения. Одна из интернет-площадок, где можно попытать счастья, - сайт онлайн казино Спин Сити. Здесь представлена широкая линейка игр на разные вкусы, от привычных классических до современных видеослотов с актуальными сцецэффектами, красивой музыкой и интересными дизайнерскими находками. Все автоматы имеют лицензионное сопровождение.

Играть можно в разных режимах, например:

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Кого могут заинтересовать в Spin City игровые автоматы в демо-версиях? Новичков, которые в настоящий момент еще вообще не имеют представления, как играть и что выбирать. Также демо выбирают игроки со стажем, но только для еще большей отточки своего мастерства.

В целом игровой зал казино Спин Сити представляет более 100 игр.

Пользователям доступы здесь разные популярные платежные системы, среди которых WebMoney, Credit Card и другие.

Служба поддержки работает для посетителей казино на разных языках. Связаться со специалистами можно по телефону, "электронке", факсу или через чат. В последнем варианте ответ придет в самые кратчайшие сроки.

Игорный везунчик

Каждый играющий верит, что ему когда-нибудь повезет. Одно из казино знаменитого Лас-Вегаса такую мечут превратило для двадцатипятилетнего инженера в реальность. Молодой специалист, впрочем, оказался в славном игорном городе по совсем другим делам - прибыл поболеть за любимую команду на баскетбольном турнире. И заглянул в казино просто так, чтобы скоротать там часок-другой. В игровые автоматы все опускались и опускались жетоны, всего этим игроком было потрачено в районе 100 долларов. И вдруг на табло возникла надпись: "Джекпот" и заиграло поздравительное музыкальное сопровождение. Сумма выигрыша оказалась просто комической: 39 *** ***,** (вместо всех звездочек - цифры), а везунчик - умным малым. Он не стал рассекречивать свое имя и попросил заведение ежегодно перечислять ему по 1,5 миллиона долларов.

Это интересно

В казино, вопреки распространенному мнению, не так-то просто сделать крупную ставку. К примеру, для того, чтобы сыграть на 100 тысяч американских долларов, нужно уведомить об этом администрацию заведения.

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