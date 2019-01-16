Игорный бизнес: стабильные налоги азартной Карелии и игровые автоматы Азино 777

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Говорят, что стабильность – залог мастерства. В таком случае игорные заведения Карелии можно назвать настоящими «мастерами налоговых отчислений», ведь им удалось удержаться на уровне, несмотря на дефицит, затронувший бюджет республики. Об этом пишет портал «LoginCasino».
Ещё в ноябре прошлого года дефицит бюджета равнялся 103,1 млн рублей. Большую часть этих денег казна недополучила из-за позднего утверждения налогов на игорный бизнес. Но в итоге ситуацию удалось успокоить, а показатели доходности игорной индустрии смогли удержать планку 2017 года.
Мини-обзор Азино 777
Сеть интернет подарила любителям азарта новый вид игорного развлечения – сетевые казино. Своё начало сетевые казино берут с компании Microgaming, которая ещё в 1994 году дала старт столь огромной индустрии. Время шло, компании развивались, появлялись всё новые игровые автоматы, новые игорные площадки, операторы и разработчики. В России эта сфера также активно развивалась, так что сейчас у нас можно найти и неплохих разработчиков вроде того же Igrosoft, и операторов вроде Азино.
А история сетевых игорных заведений всё продолжается, причём для каждого отдельного проекта она может быть разной. Впрочем, для каждого игрока история гемблинг-площадки начинается с самой обычной регистрации на сайте. Азино777 вход производится довольно просто, тем более что обо всех правилах регистрации и входа на сайт можно узнать на самом портале. При этом администрация казино в очередной раз напоминает про свой знаменитый бонус в 777 рублей.
Игровой зал Азино
С бонусами или без них, любое казино не может существовать без игровых автоматов. Найти игры 777 от Азино легко, а местный зал разделён на несколько удобных подразделов. К тому же на сайте можно найти довольно много информации по поводу здешних видеослотов, их особенностей и видов. Среди слотов этого казино можно найти как популярные наименования, так и менее известные аппараты:
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