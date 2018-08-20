Игорные новости: снят запрет на нацистскую символику, предложения от "Вулкан Россия" и другие события

С помощью сети интернет можно отлично провести время. Любителям азартных игр там тоже есть чем заняться. Как известно, игорный контент интересует разную аудиторию. Широкая линейка предложений от "Вулкан Россия" может подойти и молодым людям, и средних лет, и пенсионерам. Захватывающие сюжетные линии, разный тематический подход - все это игровые автоматы "Вулкан Россия". При желании можно попробовать демонстрационные версии на выбранном гаминаторе, а если хочется еще и призов - процедура регистрации в казино "Вулкан Россия" обещает не быть утомительной. Как известно, у любого сайта могут обнаружиться неполадки или иногда возникает необходимость в профилактических работах. Тогда пользователям этого онлайн-клуба можно перейти на Вулкан Россия официальное зеркало и тут же оказаться в игорном мире снова.

Запрет на использование нацистской символики сняли в Германии

Он действовал с 19992 года. Один из представителей игорной индустрии пояснил, что отмена действует, но поставщики игорного контента должны будут у регулятора получать на использование символики разрешение. Оно будет дано только в том случае, если использование символики оправдано игровым процессом и сюжетом.

Необычная лотерея

Еще одна новость про Германию, довольно необычная. В Берхтесгадене (община, земля Бавария) на погосте существует проблема нехватки мест. И оставшиеся 200 мест для погребения власти решили разыграть в лотерею. Количество участников розыгрыша превысило число участков. Участвующих набралось 300 человек. Речь идет о старинном кладбище в Баварских Альпах, на места для погребения здесь у граждан отмечается спрос.

Составлен рейтинг самых азартных российских городов

Какая территория самая азартная в России? Это довольно интересная тема. Федеральный социологический опрос показал, что самым неазартным городом является Санкт-Петербург. А вот самые азартные люди проживают в Краснодаре, Ростове-на-Дону и столице РФ.

Какие азартные направления привлекают российских граждан? Это карты, разные настольные азартные игры, где обозначен денежный выигрыш, также спортставки и онлайн-казино.

В соцопросе использовалась случайная выборка, было задействовано 20 городов Российской Федерации, метод - личное интервью. Всего участниками стали 2 тысячи респондентов, возраст опрашиваемых составил от 23 до 57 лет.

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