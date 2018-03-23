Игорные новости: иные границы «Азов-Сити», игровые автоматы Вулкан и другие события

Изменены границы игорной зоны «Азов-Сити». Теперь здесь тридцать четыре участка. 78,2 гектара, на которых находятся инфраструктурные объекты, за Агентством развития «Азов-Сити».

78,8 гектара – территория инвесторов, на которой размещены функционирующие объекты. Это казино, отели, рестораны и концертные площадки. За восьмилетнюю историю существования резиденты игорной зоны направили налогов и отчислений на более чем два миллиарда рублей. В две тысячи девятнадцатом году, как ожидается, «Азов-Сити» уплатит налогов на почти один миллиард рублей.

Известный букмекер зарегистрировал рекордное количество ставок на скаковом мероприятии

В Великобритании каждый год четыре дня подряд проходит Cheltenham Festiva. Это скаковое событие наполнено высококлассными скачками, первого класса и финальными. В рамках захватывающего мероприятия OpenBet обработал свыше тридцати девяти миллионов ставок. По сравнению с предыдущим годом рост составил десять процентов. Количество ставок, размещенных через данную платформу, составляло в минуту пятнадцать тысяч восемьсот.

В Грузии разработаны поправки к закону, касающемуся лотерей и азартных игр

Грузинские парламентарии рассмотрят поправки к закону о лотереях и азартных играх на сессии весной. Желание законодателей – ввести общий список игроков государства. С его помощью можно будет проверить, есть ли у человека зависимость от игр или нет. Те граждане, о которых не будет сведений в реестре, играть не смогут, так как доступ к играм им будет ограничен.

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