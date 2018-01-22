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Игорные новости

Ксения ДАВЫДОВА   
22 Января 2018 г.
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За период с две тысячи шестнадцатого-семнадцатого годов крупнейшая лотерея Нью-Йорка прибавила в доходности на ноль и три десятых процента. Прибыль от лотереи очень важна для территории. За счет нее идет финансирование образовательной сферы Нью-Йорка. Более трех миллиардов долларов уходит на финансирование школ. Это примерно четырнадцать процентов от всего бюджета образования штата.

Игры в Сети

Не всем людям, особенно пожилого возраста, подходит, как вариант, идти за лотерейными билетами или ехать куда-нибудь для проведения азартного досуга. Сетевые сообщества (например, club-vulcan-deluxe.com) предлагают получить массу эмоций, прямо не выходя из дома.

В этом клубе можно:

  • играть конфиденциально;
  • выбрать себе вариант из шестидесяти разновидностей игр;
  • попробовать силы на демо-версиях;
  • получить при необходимости консультацию или техподдержку специалистов.

И многое другое.

club-vulcan-deluxe.com

Киберспортивная лига на низком старте

Киберспортивная Континентальная лига находится на низком старте, который будет ей дан десятого февраля текущего года. Турниры будут проводиться на столичной площадке Riot Games. Участвовать в киберсостязаниях собираются Gambit Esports, Elements Pro и другие. Сражения киберспортсменов пройдут за десять миллионов рублей (это общий призовой фонд). У чьих игроков будут лучшие результаты, та команда больше и заберет с собой. Кому интересно, матчи будут походить по выходным дням в шестнадцать часов, время московское.

Крымская игорная зона будет привлекательна для соотечественников с меньшими запросами

Один из экспертов Европейский ассоциации налоговых профессоров выразил мнение об игорной зоне в Крыму. Он отметил, что крымская зона не создаст конкуренцию российскому игорному сегменту. Крым подходит для организации игорной зоны, она будет интересна для соотечественников с меньшими бюджетами и запросами. Еще один специалист считает, что важно выбрать правильную точку размещения. Нужна инфраструктура и соответствующие условия для бизнеса.

Лидер группы «Ленинград» стал сотрудничать с известным букмекером

Лидер группы «Ленинград» стал сотрудничать с известным букмекером. Речь идет о Сергее Шнурове, который является кумиром для многих молодых граждан России, и известной букмекерской конторе «ЛЕОН». Шнур, как отметили букмекеры, является удачным маркетинговым подписанием. Известно, что певец симпатизирует многим видам спорта, и в частности футболу.

Это интересно

Миллионные ставки игроков в казино часто показывают в кинематографе. А это на самом деле оказывается из области фантастики. В реальном мире, даже если нужно поставить сто тысяч долларов США, об этом нужно заранее уведомить администрацию заведения.

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