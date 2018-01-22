Игорные новости

За период с две тысячи шестнадцатого-семнадцатого годов крупнейшая лотерея Нью-Йорка прибавила в доходности на ноль и три десятых процента. Прибыль от лотереи очень важна для территории. За счет нее идет финансирование образовательной сферы Нью-Йорка. Более трех миллиардов долларов уходит на финансирование школ. Это примерно четырнадцать процентов от всего бюджета образования штата.

Игры в Сети

Не всем людям, особенно пожилого возраста, подходит, как вариант, идти за лотерейными билетами или ехать куда-нибудь для проведения азартного досуга. Сетевые сообщества (например, club-vulcan-deluxe.com) предлагают получить массу эмоций, прямо не выходя из дома.

В этом клубе можно:

играть конфиденциально;

выбрать себе вариант из шестидесяти разновидностей игр;

попробовать силы на демо-версиях;

получить при необходимости консультацию или техподдержку специалистов.

И многое другое.

Киберспортивная лига на низком старте

Киберспортивная Континентальная лига находится на низком старте, который будет ей дан десятого февраля текущего года. Турниры будут проводиться на столичной площадке Riot Games. Участвовать в киберсостязаниях собираются Gambit Esports, Elements Pro и другие. Сражения киберспортсменов пройдут за десять миллионов рублей (это общий призовой фонд). У чьих игроков будут лучшие результаты, та команда больше и заберет с собой. Кому интересно, матчи будут походить по выходным дням в шестнадцать часов, время московское.

Крымская игорная зона будет привлекательна для соотечественников с меньшими запросами

Один из экспертов Европейский ассоциации налоговых профессоров выразил мнение об игорной зоне в Крыму. Он отметил, что крымская зона не создаст конкуренцию российскому игорному сегменту. Крым подходит для организации игорной зоны, она будет интересна для соотечественников с меньшими бюджетами и запросами. Еще один специалист считает, что важно выбрать правильную точку размещения. Нужна инфраструктура и соответствующие условия для бизнеса.

Лидер группы «Ленинград» стал сотрудничать с известным букмекером

Лидер группы «Ленинград» стал сотрудничать с известным букмекером. Речь идет о Сергее Шнурове, который является кумиром для многих молодых граждан России, и известной букмекерской конторе «ЛЕОН». Шнур, как отметили букмекеры, является удачным маркетинговым подписанием. Известно, что певец симпатизирует многим видам спорта, и в частности футболу.

Это интересно

Миллионные ставки игроков в казино часто показывают в кинематографе. А это на самом деле оказывается из области фантастики. В реальном мире, даже если нужно поставить сто тысяч долларов США, об этом нужно заранее уведомить администрацию заведения.

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