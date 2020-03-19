Игорная зона «Красная Поляна» временно закрывается из-за коронавируса, а онлайн казино (Чемпион и другие) - набирают популярность

В игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации Чемпион казино предлагает онлайн, что как нельзя кстати в период карантина. По предварительным данным, в игорной зоне «Красная Поляна» постоянно находится около 100 клиентов. Из-за распространения коронавируса в стране были введены ограничения и все казино временно прекращают свою деятельность как минимум до 1 мая. Краевые власти опасаются ухудшения ситуации и закрывают не только казино, но и торговые центры, где может собираться много людей. Однако онлайн игра также имеет свои нюансы.

Особенности онлайн игры

Для постоянных игроков, не представляющих свою жизнь без азарта, это единственный способ ощутить атмосферу казино. Играя со своего мобильного также можно сорвать большой куш и насладиться яркой графикой слотов. При этом необходимо соблюдать следующие правила:

Выбирать надёжные казино с проверенной репутацией.

Изучать слоты при помощи бесплатных демо-версий.

Не играть на последние деньги.

Не пытаться обыграть казино и сделать выигрыши своим заработком.

При первых признаках зависимости, обращаться к специалистам.

Ограничивать время проведенное за игрой.

Заведения обязательно должны иметь разрешения на предоставление своих услуг. Играя в нелицензионные казино риск потерять все деньги значительно увеличивается. На просторах интернета есть много мошенников, которые также предлагают широкий выбор игровых автоматов, но в случае выигрыша блокируют счета клиентов. Поэтому нужно внимательно отнестись к выбору онлайн-казино. Лучше заранее изучить правила ресурса и отзывы пользователей, чтобы сделать правильные выводы. Важно и контролировать себя во время игры, иначе можно развить в себе лудоманию.

Профилактика игорной зависимости

Чтобы не развивать в себе зависимости от азартных игр, нужно вести активный образ жизни и по возможности заниматься спортом. Эксперты считают, что причина появления лудомании заключается в подавлении своих эмоций. Стресс начинает накапливаться, и человек ищет пути решения проблем часто усугубляя их ещё больше. Прежде чем начинать играть, важно снизить уровень стресса и научится контролировать свои эмоции. Если же у геймера всё же появились признаки зависимости следует незамедлительно обратиться к врачу. При первых признаках заболевания его легче вылечить с минимальными затратами.

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