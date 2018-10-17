Игорная сфера: тур с заездом в казино, предложения от casino Spin City и пенсионер-миллионер

В основной массе люди пенсионного возраста за свою жизнь, наверное, хоть один раз, но посещали черноморское побережье и в частности город Сочи. А может кто-то захочет побывать там впервые или еще раз. Чиновниками министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края была разработана программа тура выходного дня, адресованная как раз гостям этого прекрасного города. Одним из объектов посещения в рамках тура планируется сделать "Казино Сочи". Отличная идея - и город посетить, и может быть поиграть успеть! И если очень повезет - выиграть! Тур получил название "Черноморское приключение", данный проект в скором времени будет направлен операторам для рассмотрения.

Сетевые предложения

Сочи от некоторых далеко, и поэтому ряд любителей азартных игр рассматривают сетевые предложения. Виртуальный зал казино онлайн Спин Сити, к примеру, изобилует разноплановыми по видам и тематике игровыми автоматами. Рыбалка, борьба за руку королевы, получение золота в лаборатории, мотивы комиксов - все это находится в casino Spin City. Если цель пользователя познакомиться со всей игровой линейкой, имеется раздел "все игры". По востребованности игр может сориентировать гостей раздел "популярные". Есть игры, рекомендованные самим заведением. Также на сайте можно найти новые игры Spin City. Если интересует какая-то конкретная игра, ее название можно "забить" в поиске.

Дается на ресурсе обзор официального сайта заведения. Рассказывается об удобной разбивке по разделам. Обращено внимание на то, что все игры имеют лицензии.

В заведении пользователи могут играть в двух режимах:

бесплатно на демо-версиях,

на деньги.

Для бесплатных игр регистрация не обязательна, но и реальные ставки сделать будет нельзя. А если игра интересует на деньги, то тогда регистрация необходима. На сайте описан алгоритм этого процесса.

Обозначена на интернет-площадке серьезная сумма джекпота. Внизу указаны платежные системы, через которые происходят финансовые операции.

Как стать миллионером

Как стать миллионером. Это история про него - пенсионера из Красноярска. Счастливчик сумел взять приз в ни много ни мало 135 миллионов рублей. В выбранной лотерее пенсионер наугад, даже не запомнив в какой последовательности, отметил числа. И все. Разбогател. На что он потратит свои деньги, баловень фортуны пока не решил. Да и какая разница. Иным остается лишь подумать: "Везет же некоторым!".

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