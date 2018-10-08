Игорная сфера: правила для Грузии и виртуальная площадка Азино777

Новые правила для игорной индустрии Грузии могут быть интересны любителям этой азартной сферы. Работа над документом, предполагающим отраслевые изменения, уже ведется парламентом страны. В частности, телевидение, радио и интернет-реурсы не будут транслировать рекламу азартных игр. Коммуникации игорного оператора с потребительской аудиторией будут осуществляться только через спонсорство. Еще одна позиция направлена на борьбу лудоманией. Людям, имеющим эту зависимость, играть в казино будет нельзя. Они будут внесены в специальный список граждан с подобной проблемой. Люди могут подать заявку в Службу доходов Минфина страны, или зависимых от игр будут вносить в список в соответствии с судебным решением. Следующее нововведение касается пополнения счета в сетевых казино зарубежных операторов. Со своих банковских "пластиков" гемблинг-любители не смогут в дальнейшем пополнять игровой счет на виртуальных площадках заграничных операторов.

Обзор площадки виртуального игрового клуба

Для любителей гемблинга работают в интернете многочисленные виртуальные игорные заведения, среди них и Азино777 (перейдя по этой ссылке можно подробнее узнать о портале). Например, пользователь сразу увидит здесь внушительную сумму, которая была выплачена за последние 7 дней и размер джекпота. Представлено очень много игр, а если этого широкого списка не хватает, можно нажать на функцию "Загрузить еще". Отдельно можно ознакомиться с популярными автоматами и с новинками игорных продуктов.

Обозначены основные параметры данной виртуальной площадки, которая действует с 2015 года. Например. Валюты - доллар США и российский рубль. Лимит выплат - 5 000 USD в день. Даны параметры минимального депозита и минимальной выплачиваемой суммы. Указана скорость выплат, здесь она может варьироваться от 1 до 48 часов. Можно увидеть через какие платежные системы здесь доступен ввод и вывод средств.

В разделе "Обзор официального сайта" говорится о дизайне ресурса, форме регистрации пользователя. Сообщается о наличии демонстрационных версий игр.

Есть конкретика по предлагаемым бонусам. Здесь пользователь может получить: бонус за регистрацию 777 рублей, бонус на день рождения, еженедельный кешбек.

Обозначены игры типы игр и указаны их разработчики.

Отмечены плюсы виртуальной площадки, среди которых, к примеру, обширная игротека, большой список способов финопераций и внушительные лимиты на вывод.

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