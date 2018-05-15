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Игорная индустрия: "Play Fortuna" для любителей азарта, посещаемость казино, интересные факты
Ксения ДАВЫДОВА   
15 Мая 2018 г.
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Play Fortuna

Люди азартные с молодости остаются таковыми и на пенсии. Те, у кого доходы по выходу на заслуженный отдых позволяют посещать игорные зоны, и имеется для таких вояжей желание, делают это. Другим остается искать иные способы удовлетворения своих страстей. Например, обращаться в заведения, предлагающие игорные продукты в сети интернет.

Некоторые пользователи выбирают среди сетевых игровых площадок онлайн-казино "Play Fortuna". Зайдя на онлайн адрес этого заведения, пользователь сразу отметит хорошую навигацию сайта. Привлекает внимание строка с предлагаемыми продуктами: игровые автоматы, джек-поты, live-игры, рулетка, видеопокеры. Что важно для пользователей, здесь постоянно идет обновление игрового софта. Для большего комфорта новые игры появляются на стартовой странице ресурса.

Чтобы попробовать игорные новинки в деле, понадобится пара кликов. И тогда можно будет протестировать игру, получив только удовольствие и шквал эмоций, а не проиграв неоправданно личные средства. Для прошедших этот этап, возможно, будет интересна регистрация на сайте. Для этого вверху с двух сторон обозначено, где нужно кликнуть, чтобы осуществить процесс. Зарегистрированным клиентам можно будет заявиться для участия в турнирах и пользоваться бонусами лояльности.

Казино Плей Фортуна

Где больше посещений

Данные Департамента имущественных отношений Краснодарского края говорят о том, что по посещениям игорной зоны «Красная поляна» отмечен рост. Гостей в марте было больше 50 тысяч человек. В феврале показатели посещаемости игорной территории были существенно ниже.

В «Казино Сочи» гостей было в этом месяце больше сорока пяти тысяч. Следующие заведения по числу посетителей в марте распределились по местам следующим образом:

  • 2 место – казино «Оракул» - больше 18 тысяч гостей;
  • 3 место – казино «Шамбала» - свыше 13 тысяч человек;
  • 4 место – «Нирвана». Это заведение посетили почти 8 тысяч гостей.

По итогам марта в казино–лидере по посещаемости было разыграно 20 миллионов рублей и два автомобиля.

Это интересно

Первым американским штатом, где официально разрешили казино, был Невада.

В 1988-ом году прошлого века президент США Р. Рейган подписал документ о регулировании индейского игорного бизнеса. С того момента индустрия стала преимущественно индейской и давать приносить хорошую прибыль. Многие индейские племена являются владельцами казино. Причем сами индейцы абсолютно не азартны.

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