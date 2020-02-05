Идеи, как в простой «однушке» разместить несколько локаций

Если бы была возможность выбрать себе квартиру, сколько комнат в ней хотелось бы иметь? Наверное, не меньше двух. Чтобы, по крайней мере, наличествовала гостиная, где можно принимать друзей и родственников, и спальня – место собственного отдыха, уединения и релаксации. Некоторым людям и того мало, они добавили бы сюда комнату-кабинет, комнату-гардеробную и другие важные локации. Но на самом деле от мечты до реальности может быть очень далеко. И все, что имеют некоторые граждане, – это небольшую однокомнатную квартиру, на площади которой и гостиную, и спальню, и кабинет, и другие важные зоны нужно разместить. Сделать подобное сложно, но реально. Особенно, если за осуществление процесса возьмутся профессионалы, которым, кстати, можно доверить не только «однушки», но и квартиры больших габаритов и в несколько комнат, а также дома, офисы, рестораны, гостиницы, магазины, торговые центры и т.д. Специалистов для претворения задуманного можно найти здесь: interyernew.ru.

Итак, «однушка». Как же можно сформировать пространство? Главное тут в максимальной экономии места. Во-первых, стоит определиться с зонами, что в принципе на имеющейся площади должно в итоге быть. Во-вторых, составить подробный план буквально каждого метра стены и пола, что где планируется расположить. Также нужно предусмотреть в плательных шкафах только двери-купе. Еще совет – остановиться на вариантах мебели-трансформера. Мебель типа стенок и шкафов лучше делать на заказ, чтобы она была от пола до потолка. Так храниться можно положить вещей больше, а пространства при этом затрачено будет меньше.

Спальню (даже если ее представляет собой просто диван) можно разместить у окна и от гостиной отгородить ее прозрачной перегородкой, предусмотрев на последней шторку. Другой вариант – разделить эти локации же шкафом. Если в «однушке» необходим кабинет, тогда огородить перегородкой или шкафом можно его. А на одной зоне разместить гостиную – днем и спальню – вечером. Преобразование последней локации можно делать с помощью мягкой мебели, которая складывается, раскладывается и удобно передвигается.

Пространство «онушки» небольшое и поэтому визуально расширить его помогут светлые тона декора интерьера и мебели. Шторы тоже можно выбрать соответствующие. А непосредственно на окно, чтобы затемнение было по желанию в светлые часы, навесить римскую шторку. Насыщенно серую, коричневую, черную – любые цвета, все, что будет сочетаться с базовыми выбранными для комнаты оттенками.

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