Идеальное офисное кресло: какое оно?

Современный человек большую часть своей жизни проводит на работе, а большую часть рабочего времени сидит. На практике это означает, что ему необходима действительно удобная офисная мебель, иначе вынести такой образ жизни будет практически невозможно. И в первую очередь стоит обратить внимание на кресло, от которого зависит здоровье позвоночника и хорошее самочувствие. Его часто выбирают не только в офис, но и для рабочего кабинета, при этом параметры выбора практически не меняются.

Спинка, сиденье и механизм: три кита, на которых держится позвоночник

Итак, при выборе офисного кресла обязательно нужно обратить внимание на спинку. Поскольку среднестатистический сотрудник действительно проводит в сидячем положении около 80% своего рабочего дня, ему совершенно необходима поддержка спины. Поэтому спинка непременно должна иметь изгиб в области поясницы - не выше и не ниже. Это позволит не перенапрягать ее и в то же время чувствовать себя очень комфортно. Валики по бокам спинки создают дополнительную поддержку, так что в итоге позвоночный столб нагружен минимально.

Что касается сиденья, то оно должно быть в меру глубоким, но при этом не настолько, чтобы область под коленями передавливалась. Дело в том, что в этом случае будут отекать ноги, да и, в целом, человек будет чувствовать усталость. Хорошо, если в центре сиденья есть небольшая выемка: благодаря этому сидящий не будет съезжать.

Что касается механизма, то минимальное требование к нему - это возможность регулировать сиденье по высоте, ведь все люди разные и покупать кресло под каждого отдельного сотрудника было бы нецелесообразно. Регулировка наклона спинки и сиденья - опция необязательная, но приятная, как и наличие функции качания - для людей, которые часто работают сверхурочно, это настоящая находка. Как, кстати, и наличие подголовника и подлокотников - в целом их нельзя назвать обязательными составляющими, но если количество проведенных в кресле часов значительно превышает стандарт рабочего времени, иметь возможность откинуть голову и расслабить руки - это настоящее счастье.

Выбирать офисные кресла по таким параметрам можно в любом магазине, но многие пользователи отдают предпочтение торговым площадкам, расположенным на просторах Всемирной сети. Например, если перейти по ссылке, то можно найти самый широкий ассортимент разнообразных офисных кресел по очень приятным ценам. Благодаря рубрикатору и параметрам поиска идеальное изделие найдется достаточно быстро, а распродажи сделают предложение еще более выгодным. К тому же интернет-магазин предлагает возможность "собрать" собственное кресло. В нем точно найдется идеальное кресло, особенно если принять во внимание ряд дополнительный параметров.

Кресло должно нравиться, а также немного о роликах...

Если кресло выбирается для домашнего кабинета, эстетической составляющей нужно уделить немало внимания, ведь этот предмет интерьера должен вписаться в остальную обстановку, да и просто нравиться. При организации офисного пространства также нужно обращать внимание на эстетику: многочисленные исследования показали, что если человеку нравится обстановка места, где он работает, то его труд становится гораздо более продуктивным и приятным. Очень важно, чтобы кресла у всех сотрудников были одинаковыми, в противном случае в коллективе могут возникнуть разногласия. Причина может показаться руководителю пустяковой, но последствия такими не покажутся точно.

Что касается обивки кресла, то современное производство достигло таких высот, когда можно обращать внимание только на внешний вид - показатели истираемости практически у всех материалов стали очень высокими. Для кабинета руководителя обычно выбирается натуральная кожа, но это скорее дань традиции, поскольку сегодня эко-вариант или винилискожа ей практически не уступают и выглядят очень представительно. Ткань и акриловая сетка - тоже очень хороший и выгодный вариант.

Что касается колесиков, то ими оснащаются все офисные кресла по умолчанию. И, тоже по умолчанию, в большинстве изделий они пластиковые. К сожалению, пластик сильно царапает поверхность пола, так что если кресло будет ездить по паркету или ламинату, лучше найти изделия с резиновыми колесиками, они более щадящие. То же касается и случая с кафельным полом, но по другой причине: в отличие от пластика, резина не будет по нему грохотать.

Выбор офисного кресла - ответственное и важное дело, которое требует внимательного подхода. Экономить на таком изделии можно только одним способом - приобретя его в интернет-магазине, а вот экономия на качестве, эргономике и удобстве недопустима, ведь от этого предмета интерьера напрямую зависит здоровье позвоночника и самочувствие в течение рабочего дня в целом.

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