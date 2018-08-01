Идеальная женщина?

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Интересные факты и события

Какая разница?!

Владельцы одного из зоопарков в Каире обманывали посетителей, выдавая покрашенных домашних ослов за зебр. Об этом сообщает телеканал Extra News.

На подлог обратил внимание египетский десятиклассник Мухаммед Сархан, приехавший в зоопарк на экскурсию. Он заметил, что чёрные полосы растекаются в области морды парнокопытного, а также его туловища. Приглядевшись, школьник с удивлением обнаружил, что нечестные владельцы зоопарка разукрасили домашних ослов, широко распространённых в Египте, и выдавали их за экзотических животных.

Оказалось, что из-за установившейся в городе жаркой погоды краска потекла, и характерная окраска зебры исчезала прямо на глазах у десятиклассника. Молодой человек сфотографировал животных и разместил в «Фейсбуке», вызвав огромный интерес арабских СМИ.

Впоследствии выяснилось, что содержащие зоопарк египтяне хотели добавить к уже имеющимся животным пару новых зебр. Однако покупать их было слишком затратно, и владельцы решили разукрасить ослов, надеясь, что посетители не обнаружат обман.

Ветеринары подтвердили, что в зоопарке представлены ослы, а не зебры, однако руководство зоопарка продолжает утверждать, что находящиеся в вольере зебры – настоящие.

МГ: Есть такая поговорка: умный не скажет, дурак не помёт! Именно ею, по всей видимости, и руководствовались служители зоопарка. Однако сильно подвела их эрудиция школьника!

Трусу здесь не место!

Невеста бросила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу.

В штате Бихар на востоке Индии невеста отказалась заключать брак с женихом во время свадебной церемонии из-за того, что он испугался грозы. Стихия разгулялась, когда несостоявшиеся молодожёны уже начали произносить свадебные клятвы.

По словам очевидцев, увидев молнию и услышав гром, избранник «повёл себя странно». В результате невеста наотрез отказалась выходить за него замуж, сообщает The Mirror.

Родственники жениха начали шумно протестовать, так как уже была проведена часть свадебных ритуалов. За невесту вступились её родные, в результате чего началась массовая драка. Трое гостей со стороны невесты были арестованы.

МГ: Сдаётся, что несостоявшаяся жена поступила мудро – что за жизнь с трусом?! И, думается, что это одна из веских причин не вступать в брак...

«Дырявые» небоскрёбы Гонконга

Восток и Китай, в частности, всегда стремились к достижению гармонии между миром и человеком. И даже сейчас, когда за окном ХХI век, там не торопятся пренебрегать традициями вопреки современности и возводят странные «дырявые» высотки, на которые с недоумением смотрят жители Европы.

Гонконгские высотки кардинально отличаются от тех, что привык видеть среднестатистический европейский житель. Ведь азиатские постройки имеют огромные дыры.

Люди с практичным складом ума считают, что такое решение было принято архитекторами с целью снизить парусность дома, дабы тот лучше противостоял потокам ветра, но только истинные знатоки фэншуй и восточной философии смогут дать правильный ответ.

Местные жители твёрдо убеждены в том, что процветанием они обязаны драконам, которые спускаются с гор к воде, чтобы утолить жажду. Гонконг действительно расположился между горами и морем. И дальше следует простая логика. Если линия берега будет полностью закрыта постройками, то это закроет путь для драконов, что станет причиной неудач для населения. Чтобы не испытывать судьбу на прочность, местные застройщики оставляют огромные «дыры» в постройках, жертвуя десятками не построенных квартир, зато теперь драконы могут беспрепятственно спускаться к водопою.

МГ: Очень заботливый народ эти китайцы, ничего не скажешь! Может, потому и развиваются они так стремительно, что сумели совместить древнюю философию и современную экономику?

Памятник купюре

В Магадане может появиться памятник денежной банкноте.

Жителям сразу двух городов Дальнего Востока предложили для голосования достаточно интересные, если не сказать странные, проекты местного благоустройства. Так, активисты в Магадане предлагают поставить памятник денежной купюре. Сторонники данного проекта заявляют, что надеются, что местные жители выработают у себя привычку тереть каменную банкноту с целью разбогатеть.

А в городе Корсакове на полуострове Сахалин предлагают возвести в своём населённом пункте памятник смартфону популярной марки.

Следует отметить, что оба проекта современного искусства, если они будут реализованы, возникнут не совсем на ровном месте. Так, к примеру, магаданская банкнота будет установлена у одного из городских супермаркетов, что до некоторой степени символично. Сахалинский айфон должен по плану украсить собой местный «нанотехнологичный сквер».

Недавно прошёл заключительный этап голосования по обоим проектам. По его итогам вскоре будет решено, возведение какой из скульптур будет профинансировано.

МГ: Может, лучше не тереть банкноту с целью разбогатеть, а попытаться научится зарабатывать?! И ещё. Может, имеет смысл деньги, которые будут потрачены на возведение этого образчика искусства, потратить на более полезные вещи? Например, на ремонт дорог...

Идеальная женщина?

Профессор анатомии и антропологии Бристольского университета Элис Робертс создала «идеальную» модель женщины будущего, отбросив эволюционные процессы человечества. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

По её мнению, достичь совершенства человеку мешает страдающая от ультрафиолета кожа. Наиболее подходящим вариантом стало бы использование кожи лягушек. Также среди недостатков значится используемая человеком система дыхания – птицы, использующие воздушные мешки, гораздо эффективнее избавляются от углекислого газа.

Исследователь взяла на вооружение уши летучих мышей и кенгуриную сумку для вынашивания потомства. Ноги Робертс заменила на птичьи, отметив, что при этом увеличивается скорость бега, но исчезает возможность забираться на возвышенности.

«Когда я впервые увидела 3D-модель своего эксперимента, я закричала», – вспоминает профессор.

МГ: Ещё бы не закричать! Интересно, а захотела ли бы сама исследовательница походить на образ, созданный ею? Избави нас боже от такого будущего!

Кое-какие любопытные ссылочки для дорогих дам:

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