Грибок Candida во рту: когда пора начать беспокоиться и что делать, чтобы проблема не застала врасплох

Почти все люди, которые проживают на планете, являются скрытыми носителями различных грибков, в том числе и типа Candida, который в «спящем» режиме не причиняет вреда. Однако стоит только внутренним резервам нашего организма чуть истощиться, как данный грибок активируется и вызывает такое неприятное заболевание, как кандидоз ротовой полости. В чем особенности патологии и как не допустить ее развития?

Кто находится в группе риска

Подвергаются патологии люди с ослабленным иммунитетом. В первую очередь в группе риска находятся маленькие дети и пожилые, которых объединяет отсутствие крепкого иммунитета. У малышей он еще не сформировался, а у пожилых людей – напротив, ослаб.

Велика вероятность заболеть у беременных женщин, у тех людей, которые длительное время принимают антибиотики, находятся в стрессовой ситуации, имеют внутренние патологии организма (например, онкология, сахарный диабет), страдают авитаминозом. Риск существует у всех, кто периодически травмирует нежную слизистую полости рта. Так, заболевание может возникнуть на фоне курения или неправильного прикуса, некорректно установленных протезов.

Признаки кандидоза

Распознать заболевание достаточно просто по наличию во рту творожистого белого налета. Сопровождать его появление может сухость и жжение, отечность слизистой, плохой запах изо рта и общее ухудшение самочувствия. При попытках снять слой налета вы обнаружите под ним гиперемированную, кровоточащую и очень болезненную слизистую.

На заметку! Кандидоз ротовой полости бывает разным. Может протекать в острой и хронической форме; локализоваться на языке, деснах, слизистой неба или носоглотки. По характеру течения патология также подразделяется на эрозивно-язвенную, гиперпластическую, атрофическую и псевдомембранозную.

Как вылечить кандидоз

Для диагностики и лечения кандидоза вам нужно незамедлительно обратиться к стоматологу. Ни в коем случае нельзя ставить себе диагноз самостоятельно, ведь заболевание легко спутать с щелевидным импетиго, афтозным стоматитом и даже герпесом в рецидивирующей стадии. Чтобы отличить заболевание, врач может направить вас на анализы крови, соскоб.

После постановки диагноза специалист назначит местную терапию. Комплекс мер будет включать прием антибактериальных препаратов и антибиотиков, коррекцию рациона питания (например, нельзя кушать горячее и острое, пить газировку), полоскания и аппликации, витаминные комплексы для укрепления иммунитета.

В среднем при соблюдении всех рекомендаций врача патология бесследно проходит за 7-10 дней.

Меры профилактики, которые помогут не заболеть

Лечить кандидоз полости рта – дело не самое приятное. Куда лучше принять меры для того, чтобы никогда не столкнуться с патологией. Особенно важно это сделать, если в доме есть маленькие дети, подверженные заболеванию. Чтобы не допустить его развития, родители должны ответственно относиться к поддержанию чистоты дома (нужно хорошо промывать и дезинфицировать посуду, игрушки, соски, окружающие ребенка предметы, мыть руки себе и малышу). Ни в коем случае нельзя кормить малыша из чужой посуды или облизывать упавшую на пол соску. Если малыш находится на грудном вскармливании, то его мама должна быть очень внимательна и к состоянию своего здоровья, в этот период времени лучше отказаться от приема антибиотиков.

Залогом защиты от кандидоза также станет скорректированный рацион питания, тщательная гигиена полости рта (приучайте к ней малыша с самого раннего возраста), регулярные походы к стоматологу на профилактические осмотры, укрепление иммунных сил организма.

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