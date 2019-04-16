Госзакупки: у нас и не только

|
В прессе, интернете, разных радио- и телевизионных программах очень часто звучит слово "госзакупки". И пенсионеры, будучи в большинстве своем людьми грамотными, активными, неравнодушными, интересующимися и стремящимися всецело понимать современную жизнь со всеми ее тенденциями, тоже немного, наверное, хотели бы представлять, что это вообще такое - госзакупки.
Определений у слова "госзакупки" несколько, а в суть состоит в том, чтобы закрыть потребности государства в каких-либо товарах, услугах или работах. Например, во Всемирной паутине в новостях можно прочитать, что в рамках госзакупки в городе Санкт-Петербурге появятся новые трамваи с Wi-Fi. Цена вопроса заявлена в 2 миллиарда рублей. Закупить технику намеревается «Горэлектротранс». Конкурс размещен на портале госзакупок. По условиям победителю нужно будет до 1 сентября поставить 21 вагон. Причем пол у вагонов должен иметь низкий уровень.
Что касается госзакупок и постсоветских территорий, то в Украине, к примеру, действует система Прозорро (Prozorro). Это электронная база данных. Публичные госторги посредством этой системы проводятся в режиме "онлайн". Применение Прозорро регулируется законодательно. Сайт Prozorro.Sale является официальной аккредитованной площадкой системы госзакупок Украины Prozorro. Здесь можно получить информацию об аукционах, прочитать, как нужно действовать государственным заказчикам и исполнителям. Можно посмотреть конкретику по предложениям в части продаж через аукцион государственного и коммунального имущества, активов обанкротившихся банков. Например, на сайте есть информация о таком имуществе, как Автомобиль Toyota Corolla. Указана начальная цена реализации лота - 73 900.00 ГРН. Если нажать на позицию по этому автомобилю, будет уже выведена детализированная информация с указанием сроков проведения аукциона и другими подробностями. Все операции в системе проводятся по киевскому времени. Использование системы каким-либо из участников означает, что он знает о правилах ее работы. Актуальность данных о компании пользователи должны поддерживать.
Вернемся к России. Что можно найти в рамках заказанных государственных потребностей? Список может быть огромен, начиная канцелярскими ручками и заканчивая какой-нибудь крупной техникой. Выгоду получают в итоге обе стороны.
Сторона-заказчик, к примеру, на самых выгодных условиях выполнение требуемых работ или нужный товар в необходимом количестве. А исполнитель - деньги за свою работу. Участником закупки может стать любое лицо - как физическое, в том числе и имеющее регистрацию как ИП, так и юридическое.
И еще одна новость о госзакупках. Стало известно, что их объем на 40% в 2018 году увеличился в Краснодарском крае (сравнивается ушедший год и 2017-й) и превысил 208 миллиардов рублей. А число контрактов осталось практически на том же уровне. Вместе с тем экспертами была отмечена положительная динамика в закупках у представителей малого и среднего бизнеса.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Алена Апина "омолодилась" в Испании
Известная певица Алена Апина, по мнению поклонников, в последнее время помолодела и похорошела. Некоторые считают, что артистка в свои 54 года выглядит намного лучше без плотного и яркого макияжа на лице.
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Next
Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...