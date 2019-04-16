Госзакупки: у нас и не только

В прессе, интернете, разных радио- и телевизионных программах очень часто звучит слово "госзакупки". И пенсионеры, будучи в большинстве своем людьми грамотными, активными, неравнодушными, интересующимися и стремящимися всецело понимать современную жизнь со всеми ее тенденциями, тоже немного, наверное, хотели бы представлять, что это вообще такое - госзакупки.

Определений у слова "госзакупки" несколько, а в суть состоит в том, чтобы закрыть потребности государства в каких-либо товарах, услугах или работах. Например, во Всемирной паутине в новостях можно прочитать, что в рамках госзакупки в городе Санкт-Петербурге появятся новые трамваи с Wi-Fi. Цена вопроса заявлена в 2 миллиарда рублей. Закупить технику намеревается «Горэлектротранс». Конкурс размещен на портале госзакупок. По условиям победителю нужно будет до 1 сентября поставить 21 вагон. Причем пол у вагонов должен иметь низкий уровень.

Что касается госзакупок и постсоветских территорий, то в Украине, к примеру, действует система Прозорро (Prozorro). Это электронная база данных. Публичные госторги посредством этой системы проводятся в режиме "онлайн". Применение Прозорро регулируется законодательно. Сайт Prozorro.Sale является официальной аккредитованной площадкой системы госзакупок Украины Prozorro. Здесь можно получить информацию об аукционах, прочитать, как нужно действовать государственным заказчикам и исполнителям. Можно посмотреть конкретику по предложениям в части продаж через аукцион государственного и коммунального имущества, активов обанкротившихся банков. Например, на сайте есть информация о таком имуществе, как Автомобиль Toyota Corolla. Указана начальная цена реализации лота - 73 900.00 ГРН. Если нажать на позицию по этому автомобилю, будет уже выведена детализированная информация с указанием сроков проведения аукциона и другими подробностями. Все операции в системе проводятся по киевскому времени. Использование системы каким-либо из участников означает, что он знает о правилах ее работы. Актуальность данных о компании пользователи должны поддерживать.

Вернемся к России. Что можно найти в рамках заказанных государственных потребностей? Список может быть огромен, начиная канцелярскими ручками и заканчивая какой-нибудь крупной техникой. Выгоду получают в итоге обе стороны.

Сторона-заказчик, к примеру, на самых выгодных условиях выполнение требуемых работ или нужный товар в необходимом количестве. А исполнитель - деньги за свою работу. Участником закупки может стать любое лицо - как физическое, в том числе и имеющее регистрацию как ИП, так и юридическое.

И еще одна новость о госзакупках. Стало известно, что их объем на 40% в 2018 году увеличился в Краснодарском крае (сравнивается ушедший год и 2017-й) и превысил 208 миллиардов рублей. А число контрактов осталось практически на том же уровне. Вместе с тем экспертами была отмечена положительная динамика в закупках у представителей малого и среднего бизнеса.

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