Госзакупки: актуальная тема, о которой нужно хоть что-нибудь знать

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Тема госзакупок звучит сейчас очень часто. Например, об этом можно прочитать в прессе или услышать в новостях. В Омске на улице Красный Путь, от проспекта Мира до Интернациональной, в рамках государственных закупок будут сделаны ливневки. На этой территории летом был заменен асфальт. Цена вопроса - 5 с половиной миллионов рублей. О соответствующем электронном аукционе можно прочитать на сайте госзакупок. Указано, что до 7 сентября будут приниматься заявки на выполнение работ, а 14 числа определится подрядчик. Последний должен будет начать выполнение работ на следующий день после заключения договора и финишировать с обустройством ливневок к 15 октября.
Работают по госзакупкам и на постсоветском пространстве. В Украине, к примеру, используется система ProZorro. У заказчика здесь есть возможность выбрать наиболее выгодный для себя способ сотрудничества, опираясь на цену и качество предлагаемых услуг. Нюансы проведения тендеров являются открытой информацией. Все сведения о тендерном процессе (предложения участников, вердикты тендерных комиссий) содержатся в главной базе данных. Плюсы, которые имеют заказчики, это прозрачность мероприятий, большой выбор поставщиков, оптимизация затрат бюджета и т.д. На данном ресурсе: http://tender.uub.com.ua/tender/derzhavni-tendery-skandaly-ta-intrigi-navkolo-sistemy-prozoro размещены мнения и пожелания реальных пользователей системы Прозорро. Сам сайт является официальной аккредитованной площадкой системы госзакупок Украины Prozorro.
В целом госзакупки нужны для того, чтобы закрыть потребности государства в разного рода работах, услугах и товарах. В номенклатурном отношении разброс огромный, начиная подарочными ручками и заканчивая масштабными промышленными объектами. Процесс положительно сказывается и на развитии государства, и на развитии бизнеса. Государство в итоге получает заявленное на выгодных для себя условиях, а поставщик - денежные средства. Если желание участвовать в торгах однозначно сформировано, стоит изучить федеральный закон №44, которые посвящен данной теме. Документ регулирует планирование, мониторинг и аудит закупок, выбор поставщиков, заключение и исполнение контрактов, контроль закупок.
В госзакупках участвуют две стороны - заказчик и поставщик. Заказчиком могут выступать государственные или муниципальные бюджетные учреждения. Поставщиком могут выступать как юридические лица, так и физические (в том числе ИП). Поставщик должен не иметь судимость, налоговую задолженность, аффилированность с заказчиком (заказчиками). Имеется для поставщиков и ряд других условий.
Существует в системе госзакупок своя терминология. Например, электронной торговой площадкой называется сайт, где заказчики размещают закупки, поставщики подают заявки на участие в закупках и проводятся электронные аукционы. Заявкой на участие называется пакет документов, который подается поставщиком для участия в закупе. Подача может быть осуществлена в электронном и письменном формате.
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