Горячие финские тетеньки будут соревноваться в вязании... под хэви металл

Первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал пройдет в финском городе Йоэнсуу. Для участия претендентам нужно записать видеоролик, на котором продемонстрировать, что они могут вязать в такт хеви-метал.

Видео нужно загрузить на YouTube. Организаторы выберут финалистов.

В финале им предстоит вязать под музыку хеви-метал прямо на сцене во время выступления группы. Победитель получит главный приз — уикенд в отеле на природе.

Напомним, что хеви-метал - очень тяжелый, жесткий, энергичный, импульсивный стиль рок-музыки (но и среди наших пожилых читателей наверняка найдутся поклонники!) Его трудно совместить с таким медитативным занятием как вязание - и интересно, что у финнов получится. А вообще, вязание под музыку - вполне распространенное развлечение. Но все-таки музыка нужна помелодичней, помягче:

По инф. rosbalt.ru

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