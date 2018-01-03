Гороскоп на 2018 год

У каждого из нас в этом году звёзды будут усиливать силу воли, упорство в достижении цели, энергичность, твёрдость и прямоту. Но в дефиците будут гибкость и дипломатичность, а это может привести к ссорам. Год обещает каждому, кто не сидит сложа руки, массу интересных возможностей, но всё это может быть испорчено нелепым конфликтом. Поэтому нужно соблюдать простые правила: не лезть на рожон, не влезать в бесполезные споры, а спокойно и без нервов идти своей дорогой. И ещё не врать – это будет вызывать очень жёсткую реакцию.

Что год грядущий нам готовит

Овен

Звёзды советуют прямолинейному Овну быть дипломатичнее, а также меньше говорить и больше заниматься делами. Повышенная энергичность поможет Овну свернуть горы, а пустая болтовня – это бесполезная трата времени и сил. Гениальные идеи лучше оставлять при себе. В любви звёзды предлагают уступать инициативу партнёру и добиваться желаемого комплиментами, похвалой и уважительными просьбами.

Весь год велика опасность травм, в том числе и спортивных. Дополнительная осторожность не будет лишней на работе, дома, в транспорте, на улице. Чтобы избежать сбоев в пищеварении, Овен должен перейти на здоровое питание.

Летом вас может огорчить состояние кожи и зубов, не запускайте проблемы, начинайте лечение.

Телец

Удача будет сопутствовать Тельцу практически во всех сферах жизни, и для этого ему достаточно просто оставаться самим собой. В плане любви год обещает быть очень насыщенным и позитивным. Можно быть уверенным, что в любом деле интуиция подскажет Тельцу наилучшие из возможных путей.

В работе всё будет получаться, но только в том случае, если не относиться к ней спустя рукава.

В новом году будет проще обычного начать здоровый образ жизни и привести тело в хорошую физическую форму. Этим стоит воспользоваться. Тельцу нужно обращать особое внимание на сосуды головного мозга и суставы, а жаркие летние месяцы могут стать пиком этих неприятностей. Не работайте на износ, помните о важности полноценного отдыха.

Близнецы

Близнецы могут испытать сложности с реализацией своих планов, особенно если это предполагает участие других людей, поэтому в делах лучше выбирать сольное плавание.

Не следует браться за тысячу дел одновременно, а выбирать наиболее перспективные. Важно проявлять спокойствие при общении с окружающими, особенно с теми, кто занимает более высокие должности.

Этот год очень хорош для стабильных и прочных отношений, а наиболее востребованными качествами будут надёжность и верность.

Слабым местом в организме Близнецов могут стать органы малого таза. Не купайтесь в холодной воде, чтобы не пострадала мочеполовая система. Возможны также неполадки в работе предстательной железы и двенадцатиперстной кишки, поэтому лучше проводить профилактику заблаговременно.

Рак

Раку гороскоп обещает гармонию и удачу во всех его делах, так как востребованными будут именно те качества, которыми Рак обладает от рождения: осторожность и неконфликтность. В личной жизни также ожидается гармония и позитив. В 2018 году у Рака будет много возможностей наладить и укрепить отношения с близкими людьми.

Ракам настоятельно советуют беречь спину и почки. Особенно актуальной эта рекомендация будет в конце весны и на протяжении всего лета. Остерегайтесь травм, сквозняков и переохлаждения даже в жару.

Сфера карьеры будет одной из самых удачных. Звёзды гороскопа дают ему зелёный свет как для развития собственного бизнеса, так и для продвижения по карьерной лестнице.

Лев

Главный секрет обаяния Льва в этом году – это классический стиль и спокойная сдержанность во всём. Звёзды категорически советуют Льву воздерживаться от любой экстравагантности как в одежде, так и в поведении. В делах тоже лучше идти проверенными путями и не рисковать.

Лев будет отлично располагать окружающих к себе. Искренний интерес к людям, общительность и оптимизм позволят Льву собрать вокруг себя команду единомышленников, которые с радостью последуют за ним.

Льву необходимо беречь пищеварительную систему, особенно с мая по август, поэтому придётся отказаться от излишеств в питании. В случае недомогания самолечение не поможет. А вот правильно подобранная грамотным специалистом диета поможет наладить работу органов пищеварения.

Дева

Деве звёзды гороскопа обещают хороший год. Характер Девы будет находиться в позитивном резонансе с общей атмосферой года. Единственное, за чем Деве не мешает проследить, – чтобы её требовательность к окружающим не переросла в придирчивость. Особенно важно это в отношениях с близкими людьми. В работе педантизм и стремление Девы к идеалу будут восприняты окружающими положительно. Смело высказывайте свои замечания и поправки, давайте советы, но всё же старайтесь выражать своё мнение тактично и ненавязчиво.

У Девы может ухудшиться состояния здоровья сердца, желудка и желчного пузыря, вероятнее, с мая по август. Не исключено возникновение проблем с опорно-двигательным аппаратом, так что будьте осторожны и внимательны.

Весы

В 2018 году Весы будут меньше подвержены перепадам настроения, им легче будет даваться принятие решений. Звёзды будут усиливать у них такие качества, как твёрдость и уверенность в себе, и это позитивно скажется на всех делах. Весы вполне могут рассчитывать на карьерный рост и существенную прибавку в доходах.

Весам в наступающем году будет легче сказать своему любимому человеку самые главные слова в своей жизни и вывести отношения на новый уровень. Браки, заключённые в этом году, будут отличаться стабильностью. Или, наоборот, закончить отношения, которые себя изжили. Весам будет легко разобраться в себе и прийти к верному решению.

Нужно научиться не волноваться по пустякам. Осенне-зимние вспышки вирусных заболеваний не обойдут их стороной, так что нужна профилактика ОРВИ.

Скорпион

Год может стать для Скорпиона очень продуктивным, и единственное, что может ему серьёзно помешать, – так это его чрезмерная прямота и резкость. Скорпиону как никогда нужно научиться быть мягче и снисходительней к человеческим недостаткам и слабостям. Любая резкость в чей-либо адрес будет вызывать очень жёсткую ответную реакцию. Не нужно слишком настаивать на своей точке зрения при общении с коллегами, а тем более с руководством. Выяснять отношения со своей второй половинкой звёзды тоже очень не рекомендуют.

Под угрозой будет нервная система Скорпиона. Чтобы не доводить ситуацию до нервного срыва, неплохо позаботиться об изменении образа жизни.

Скорпиону, занимающемуся спортом или физическим трудом, нужно беречь руки. В группе риска и дыхательная система. Не застудите лёгкие, иначе выздоровление будет долгим.

Стрелец

Для Стрельца 2018 год – довольно спокойный период.

И не нужно пытаться добавить в свою жизнь недостающего веселья с помощью лишнего бокала и прочих сомнительных средств. Поможет это несильно и ненадолго, а вот сложностей в жизни добавит изрядно.

Гораздо лучше посвятить этот год тому, для чего он и предназначен: для спокойного продвижения своих дел и планов, для учёбы, повышения квалификации, самообразования, укрепления семейных отношений. В этом случае Стрелец может добиться очень значимых успехов.

Стрельцу очень важно следить за здоровьем пищевода, гортани и лор-органов. Возможно возникновение проблем с половой системой и органами пищеварения. Пик этих неприятностей придётся на жаркие месяцы.

Козерог

Звёзды гороскопа готовы дать в руки лучшие карты и открыть новые горизонты. Козерог сумеет с лёгкостью достичь поставленных целей, но для этого придётся засучить рукава и как следует взяться за дело. Удача в деньгах и карьере будет благосклонна к Козерогу, но, двигаясь к успеху, не следует забывать о таком неприятном явлении, как зависть. Чтобы избежать помех и неприятных слов в свой адрес, старайтесь не афишировать свои достижения.

Если Козерог желает быть счастлив в любви, ему достаточно проявлять свои тёплые чувства не на словах, а на деле.

Козерогу нужно следить за здоровьем головы и глаз. Не оставляйте без внимания частые головные боли, искорки в глазах и головокружения – сразу обращайтесь к специалисту.

Водолей

Водолею звёзды гороскопа настойчиво рекомендуют отдохнуть, причём не столько от дел, сколько от своего неугомонного характера.

Опасайтесь напрасной растраты энергии, иначе в скором будущем можете почувствовать себя совсем обессиленными.

Звёзды гороскопа рекомендуют Водолею не спорить с обстоятельствами, а на время подстроиться под них. Вам давно пришло время отдохнуть от бурной деятельности и постоянных поисков. Звёзды гороскопа рекомендуют вам больше двигаться, чтобы не было застоя лимфы и отёков тканей, особенно летом. Из-за неполадок с лимфой могут возникнуть и проблемы с ногами. Вообще нижние конечности весь год будут уязвимы, постарайтесь избежать травм и перенапряжений. В этом смысле период май–август – самый опасный.

Рыбы

Темперамент Рыб будет гармонично сочетаться с общей атмосферой года, и это открывает им прямую дорогу к успеху в самых разных сферах. Рыбы терпеливо, без лишних слов будут идти к своей цели и, несомненно, добьются успеха!

В плане любви Рыбы – это не воины, стремящиеся добиться своего всеми правдами и неправдами, а скорее философы. Но если уж любовные звёзды свяжут их со своим избранником, Рыбы вряд ли отступятся от своего. В этом плане год будет для Рыб довольно удачным и даст множество чудесных шансов укрепить свои отношения с тем, кого они действительно любят.

Рыбам нужно беречь глаза. Если ваша деятельность связана с компьютером, обязательно давайте глазам отдых. Позаботиться нужно и об опорно-двигательном аппарате. Велика вероятность травм и проблем с суставами.

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