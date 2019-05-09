Городская ритуальная служба Нижнего Новгорода: низкие расценки и качественный сервис

К сожалению, со смертью родных и близких сталкивается каждый из нас. Горечь утраты, непонимание происходящего и безудержное желание хотя бы раз увидеть любимого и дорого сердцу человека сопровождают нас после ухода близкого в мир иной. Единственное, что остается — достойно организовать похороны, воспользовавшись услугой городской ритуальной службы, действующей на базе официальной государственной службы Ritual.ru (представительство открылось совсем недавно).

Какие услуги предоставляет Нижегородская городская ритуальная служба?

При выборе агентства похоронных услуг важно учитывать целый ряд критериев, одним из которых является адекватная цена на погребение или кремацию. Поскольку городская ритуальная служба ориентирована на тарифы, утвержденные местным муниципалитетом, здесь низкие расценки на захоронение, аксессуары и проводимые ритуальные обряды.

Доступен следующий перечень услуг:

Помощь агента в сборе разрешительной документации для захоронения и организации места на кладбище;

Транспортировка усопшего, в частности перемещение «груз 200»;

Продажа похоронных атрибутов — гроб, крест, венки, урны, вазы, постельные принадлежности, траурные ленты и прочее;организация кремации в нижегородском крематории по ул. Зайцева;

Сопровождение захоронения церемонемейстером, отпевание, приглашение священнослужителей;помощь в заказе поминальных обедов.

Следует заметить, что похоронная служба не разделяет клиентов на класс «дорогой» и «бедный». Даже бюджетный вариант погребения пройдет на достойном уровне. Чуткие сотрудники ритуального агентства всегда сочувствуют горю клиента и стараются быть ненавязчивыми в трудную минуту.

Преимущества сотрудничества с городским похоронным бюро

После недавнего открытия городского похоронного дома все больше нижегородцев обращаются за его услугами. Организация и сопровождение похорон осуществляется с учетом пожеланий клиента, вероисповедания покойного и выделенного бюджета.

Выгоды сотрудничества:

Опытный штат профессионалов, готовых поддержать вас в трудную минуту;

Применение государственных льгот на погребение;

Низкие цены;

Получение аккредитации в местной администрации;

Собственный магазин ритуальной атрибутики;

Несколько пакетов услуг, ориентированных на любой бюджет похорон.

Доверьте все хлопоты по захоронению городскому ритуальному агентству nn.ritual.ru, и вы получите качественный похорон и психологическую поддержку в нелегкий час.

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