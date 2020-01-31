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Горловое пение: что это и откуда пошло?
По инф. Восток-Телеинформа   
31 Января 2020 г.
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Художественный фильм об истоках горлового пения сняли в Бурятии. Фильм создан на средства гранта Министерства культуры республики.

Горловое пение: что это и откуда пошло?

Студия «YНДЭР» и общественность улуса Зандин представляют документально - постановочный фильм об истоках искусства горлового пения «Газарай Амисхал» — «Дыхание земли». Фильм создан на средства гранта Министерства культуры Бурятии, средства получены фондом «Моё Отечество».

Фильм длится 25 минут. Артисты, ученые и духовные лица рассматривают феномен с разных позиций, которые удивляют и вызывают на размышления. Как отмечают создатели, непредсказуемым образом повествование вывело на совершенно неожиданный финал.

- Я поклонник горлового пения. Мне был интересен вопрос, откуда появился этот вид искусства в Бурятии. В фильме как раз задан вопрос: «А был ли у бурят хоомей?» И этот фильм попытка ответить на этот вопрос. Плюс аутентика локации - улус Зандин в Тугнуйской степи - идеально подходит для съёмок подобного рода фильмов. Настоящее вдохновение пришло в процессе работы, и конечно, природа, степь, лица людей, – отметил режиссер фильма Владимир Ширапов.

По инф. Восток-Телеинформа

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