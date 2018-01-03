Год по китайскому календарю

Весь жизненный путь в Поднебесной делится на двенадцать циклов. Каждому из них соответствует определённое животное. В свою очередь, каждый период соответствует одной из пяти стихий. Таким образом, 2018 год соответствует Собаке и земной стихии. Согласно китайской мифологии, человек, родившийся в определённый год, заимствует черты главенствующего животного.

Восточный календарь отличается от нашего летоисчисления тем, что он основывается на лунных фазах. Начало каждого месяца не совпадает с аналогичным периодом в григорианском календаре. Месяц в китайском календаре наступает с очередным новолунием. Естественно, Новый год по восточному календарю не соответствует нашему первому января. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Понятно, что эта дата не постоянная, и каждый год меняется. Так, в 2018 году праздник весны – Чунь Цзе в Китае приходится на 16 февраля. Чтобы узнать, во сколько начнётся китайский Новый год в регионе, достаточно узнать время начала второго новолуния в данной местности: в Москве 18 час. 13 минут местного времени; в Пекине 23 час.13 мин. м. в.; в Бурятии 23 час.13 мин. м. в.

В наступающем году хозяйкой станет Жёлтая Земляная Собака. Несмотря на то, что этому животному свойственны такие черты, как верность, честность, справедливость, дружелюбие, он вряд ли будет совсем спокойным, поскольку собака отличается непредсказуемостью и ленью. Тем не менее, китайские астрологи уверены, что благодаря тому, что это животное имеет жёлтый цвет и усилено земной стихией, оно сможет сделать нашу жизнь стабильной. Для будущего года будет характерна гармония и умиротворённость. Есть вероятность, что экономические проблемы во многих странах исчезнут, а противостояние во многих регионах пойдёт на спад. Жизнь многих людей качественно улучшится.

Также следующий год хорош для заключения брака и пополнения потомства. И ещё: китайцы уверены, что если в Новый год накормить всех псов, которые попадаются на пути, то 2018 год обязательно будет везучим. Хозяйка года непременно наградит вас отменным здоровьем и подарит настоящую любовь.

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