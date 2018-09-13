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Гобеленовые наволочки с новогодней тематикой - отличная идея для подарка и украшения интерьера
|Ксения ДАВЫДОВА
|13 Сентября 2018 г.
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Текстиль по праву считается неотъемлемым элементом большинства интерьеров. Особенно популярен в этом отношении практичный и долговечный гобелен. Мягкие гобеленовые подушки придают уют, наполняют помещение новыми красками, акцентируют внимание на красивой мебели и других деталях. Поменяв наволочки, можно полностью преобразить интерьер, в том числе и к главному празднику года. Кроме того, гобеленовые наволочки с новогодней тематикой – отличный подарок родным, близким и знакомым.
Новогодний текстиль от производителя
Поиск и приобретение качественного текстиля, включая гобеленовые наволочки для декоративных подушек, в наше время не проблема. Однако стоит ли переплачивать за изыски модных дизайнеров или громкие названия импортных брендов, если красивую, разнообразную и неприхотливую в использовании продукцию можно приобрести у отечественного производителя?
Ивановский текстиль издавна славится отменным качеством и доступными ценами, и тканые гобелены не являются исключением. В каталоге компании «Студия текстильного дизайна» представлен широкий ассортимент гобеленовых скатертей, панно, салфеток. На странице http://gobelen-rus.ru/novogodnie_dekorativnye_navolochki собраны стильные и яркие наволочки с новогодней тематикой разных размеров на любой вкус, от изображений симпатичных питерских кошек по эскизам известных художников, до вышивки в духе старинных рождественских открыток.
Выпуск наволочек и гобеленовых тканей осуществляется собственным производством компании, а потому строго контролируется на всех этапах, начиная от создания эскиза и заканчивая пошивом. Высокое качество, низкие цены и широкий ассортимент не единственные достоинства продукции ивановского бренда. «Студия текстильного дизайна» работает с крупными, мелкими оптовыми клиентами и частными лицами, принимает заказы на пошив наволочек любых размеров и по индивидуальным эскизам. Забрать покупки можно самовывозом или оформить заявку на доставку любой партии.
Новогодняя тематика в интерьере
К Новому году и Рождеству многие хозяйки стараются украсить свой дом, создать праздничную атмосферу. Аналогичные задачи стоят и перед администрацией отелей, гостиниц, кафе и ресторанов, планирующих встретить гостей в канун зимних праздников во всеоружии. Наравне с елочными гирляндами, шарами и мишурой важную роль в этом процессе играет текстиль.
Яркие и забавные или нейтральные, украшенные тематическим орнаментом гобеленовые наволочки для декоративных подушек станут важными деталями праздничного интерьера. Подушки с Санта-Клаусом, Дедом Морозом, снеговиками, оленями, изображениями подарков или с новогодним орнаментом идеально дополнят диван и кресла в гостиной, мягкий уголок на кухне, украсят подоконники в любых комнатах, от прихожей до детской. В зависимости от обстановки, аксессуары можно красиво разложить на детской кровати, тахте, в спальне у взрослых, разбросать по полу в игровой зоне. В отелях и кафе нарядные гобеленовые подушки с новогодней тематикой украсят мягкую мебель, кровати, создавая идеальный тандем с белоснежными скатертями, бельем, бархатными шторами, шарами, еловыми ветвями и сверкающими лампочками гирлянд.
Гобеленовые наволочки в подарок
На Новый год принято дарить недорогие, но сердечные подарки, милые, но полезные мелочи для дома, семьи, тепла, стильного интерьера. Гобеленовые наволочки со снежинками и нарядными елками отлично вписываются в эту концепцию, кроме того, это – действительно практичный, красивый и долговечный презент, который можно будет использовать из года в год для украшения дома. Большинство новогодних рисунков отличается примерно одинаковой цветовой гаммой, где преобладают красные, золотые, зеленые, белые тона вышивки на нейтральном бежево-песочном фоне. Поэтому такие подушки с отлично гармонируют с праздничным столом, нарядной елкой, другими новогодними атрибутами и аксессуарами.
Выбирайте свой вариант декора, орнамента или персонажей среди симпатичных елочек, нарядных ребятишек, снеговиков и Дедов Морозов с подарками, и порадуйте себя и близких, гостей и родственников красивыми гобеленовыми наволочками для подушек!
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