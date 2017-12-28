Глубокую депрессию сложно преодолеть, но друзья надеются на свою любовь

В России не считают болезнью затяжную и глубокую депрессию, а между тем, ею страдают многие люди. Очень мало специалистов, которые на самом деле знают, как вылечить этот недуг. Но есть серьезная сила – это любовь, внимание и поддержка друзей, родных, способная помочь человеку справиться с депрессией, увидеть смысл в жизни, начать действовать, найти профессионалов для лечения.

В этом уверены пожелавшие остаться неизвестными друзья одного молодого человека, Саши – несколько семей, которые получились когда-то, благодаря его доброму сердцу, его песням, его щедрой душе. Александр сейчас находится в сложной ситуации, под влиянием депрессии он чуть было не совершил роковую ошибку. Он не выходит на связь, не общается ни с кем, поэтому его друзья решили действовать. Семьи объединились, чтобы записать специальное видеообращение к Саше, рассказать ему, что он – волшебник, случайно, но навсегда соединивший сердца из разных миров.

Ребята говорят: Саша важен для каждого из них, важно его присутствие, его голос, его песни, его позитив. Благодаря Саше пришло счастье в жизнь многих людей. Теперь они хотят вернуть это счастье, желание и необходимость жить своему другу. А еще они будут рады, если бы другие люди нашли возможность так же поддержать тех, кто находится в депрессии, пока не поздно. Сегодня, когда вот-вот наступит Новый год и Рождество – время обновления, исполнения желаний, новых планов и надежд, есть возможность не просто надеяться на чудо, а сделать важное и полезное дело – сказать своим друзьям, что вы их любите, нуждаетесь в них и очень ждете.

Друзья Александра благодарят Binomo за помощь в производстве видео и надеются, что Саша их услышит.

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