Гипотеза: наших предков согнали с деревьев вспышки сверхновых звезд

"Предки человека жили на деревьях в Африке. В какой-то момент они отважились на жизнь в саванне и начали ходить прямо. Причину американские ученые связывают с событиями в космосе. Способствовали ли взрывы сверхновых звезд тому, что человек умелый освоил прямохождение? О такой неожиданной взаимосвязи пишут ученые в научном журнале Journal of Geology", - сообщает немецкое издание Die Welt.

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"По мнению ученых, примерно 8 млн лет назад Земля подверглась воздействию мощного космического излучения, возникшего при взрывах умирающих звезд. Это излучение, по словам исследователей, достигло максимума примерно 2,6 млн лет назад, - передает автор статьи Норберт Лоссау. - Как пишут авторы исследования, космическое излучение привело к образованию большого числа электронов и ионов в нижних слоях атмосферы, что, по их мнению, увеличило количество молний, ударявших в земную поверхность с неба. Молнии, в свою очередь, провоцировали лесные пожары по всей планете".

Уничтожение лесов могло заставить наших предков искать новую среду обитания в саванне. Там, в отличие от жизни на деревьях, прямохождение давало большие преимущества: так можно было быстрее передвигаться и своевременно обнаружить врагов вдали.

"Но откуда ученым известно, что в указанный промежуток времени по соседству с Землей взрывались звезды и тем самым могли способствовать развитию прямохождения? Такой вывод они сделали на основе отложений железа-60, которые залегают на соответствующей глубине в океанической коре по всему миру", - поясняет издание.

"Исходя из концентрации изотопа железа-60 ученые сделали вывод о том, что между плиоценом и ледниковым периодом, вероятно, произошло несколько взрывов сверхновых - на расстоянии-320 световых лет. В космических масштабах это очень маленькое расстояние, и соответствующим образом интенсивным было излучение, воздействовавшее на Землю".

"То, что молнии действительно привели к глобальным лесным пожарам, ученые обосновывают также результатами геологических исследований. Геологические пласты, сформировавшиеся в период взрывов сверхновых, содержат обильные отложения углерода - остатки сгоревших лесов", - пишет Die Welt.

Перевод Inopressa.ru

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