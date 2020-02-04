Гипноз: правда и вымыслы

Гипноз остается одним из самых загадочных явлений, которое способно влиять на подсознание человека. С гипнозом связано множество мифов, развенчав которые, можно понять, что же на самом деле представляет собой данная методика и, действительно ли, она способна вызвать у человека желание говорить правду, погрузить его в прошлое и даже излечить от тяжелых заболеваний.

Гипноз не является сном

Многие считают, что во время гипноза человек спит. Это самый распространенный миф. Все дело в том, что с помощью гипноза можно прочитать подсознание человека. Во время гипноза, человека можно заставить делать определенные вещи и это получается благодаря воздействию на его мозговую деятельность. В период же сна, мозг человека работает на волнах, которые отключают человека от внешнего воздействия и заставить его что-то делать или говорить, когда он спит, невозможно.

Гипнотизер может войти в подсознание человека и руководить им. Это отчасти верно. Гипнотизер даже может заставить человека убить, но достичь это он может только в том случае, если убийство входит в ценности этого же человека. Тогда нужно внушить человеку дополнительную функцию, то есть внедрить в подсознание, что это убийство поможет ему спастись. Редко какой гипнотизер обладает такими умениями. В основном, гипнологи работают для того, чтобы найти и ликвидировать психологическую проблему, получить за это деньги и заставить своего клиента рекомендовать его другим.

Многие люди не поддаются гипнозу

Что касается того что гипноз может подействовать не на всех, то здесь психологи говорят, что только очень маленький процент людей не поддается гипнозу. Стоит понимать, что чем выше интеллект у человека, и чем лучше у него развито воображение, тем легче он поддается гипнозу.

Существует также гипотеза, что гипнотизер всемогущий. На самом деле, это миф. И его создали только для различных шоу, чтобы у людей вызывали шок и удивления гипнотические способности. Для подобных шоу гипнотизеры выбирают людей, которые лучше всего поддаются этому состоянию. Все это происходит по принципу выбора, и, в итоге, остаются самые слабые перед гипнозом. Зрители же на это не обращают внимание, поэтому им кажется, что гипнотизеры волшебники и маги.

Может ли гипноз изменить человека

Существует версия, что гипнотизер может что-то внушить человеку, заложить в него, так званый «чип». В отчасти это возможно. В таком случае работает гипноключ. Это когда специалист внедряет его человеку и при следующей встречи пациент оказывается в том же состоянии, в момент которого и был внедрен этот ключ. Это делается гипнотизерами для того, чтобы сохранить в подсознании человека уже пройденный уровень гипноза и перейти на следующий, а не проходить один и тот же этап несколько раз, теряя снова время и силы. Миф же заключается в том, что человек, в подсознании которого уже есть гипноключ, произнося эти же слова сможет ввести в транс другого человека. Это невозможно, если не соблюдены определенные условия.

Миф шестой гласит, что под гипнозом от человека можно узнать различные тайны. На самом деле, это возможно только в том случае, если человек добровольно пойдет на контакт с гипнотизером и разрешит ему добраться до своего подсознания. Поэтому, если жена захочет узнать изменял ей муж или нет и обманом заманит его на сеанс гипноза, то никакого результата она не достигнет.

Гипноз может изменить личность человека. Это может произойти только в кино. Гипноз может устранить какую-то психологическую «проблему», которая долго мучает и не дает человеку спокойно жить, но никак не может сделать его хорошим или, наоборот, плохим. Ни один гипнотизер не может сделать с человека убийцу, маньяка и т. д., если у него к этому нет предрасположенности. Защита подсознания будет работать так, что не позволит гипнотизеру разрушить целостность человека.

По инф. 1rre.ru

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