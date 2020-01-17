Гемблинг-услуги популярны даже через интернет

Онлайн-казино всегда открыты для любителей азартных игр. Ими можно воспользоваться даже по дороге на работу или отдыхая с друзьями. При этом можно играть и бесплатно в демонстрационную версию полюбившегося слота. Одним из таких интернет-ресурсов стало казино wylkanz-games.com, предлагающее огромный выбор качественных игровых автоматов на любой вкус. Новички, только зарегистрировавшиеся на сайте Vulcan casino, получают приветственный бонус и могут сразу же начинать играть. Для начала нужно изучить возможные стратегии и использовать их во время настоящей игры. Чтобы тренироваться и проверять уровень отдачи слота можно включать демо-режим. Это позволит лучше понимать правила и принцип игры, которая доступна с любой точки планеты.

В Крыму положительно относятся к созданию игорной зоны

Недавно глава Крыма Юрий Гоцанюк высказал мнение, что открытие казино на полуострове хорошо отразится на развитии инфраструктуры региона и повлечёт за собой дополнительное финансирование бюджета. Решение о строительстве игорной зоны было принято премьер-министром России и согласно распоряжению, под казино будет выделено 15 га, где построят комплекс «Золотой берег». Работы начнутся на территории санатория недалеко посёлка Кацивели.

Стало известно, что создание комплекса поручено «Управляющей компании инфраструктурных проектов» - одной из самых крупных инвестиционных компаний. Правительство уверено, что открытие казино приведёт к укреплению экономики. В регионе уже планируется строительство новых объектов, что свидетельствует о создании дополнительных рабочих мест. Планируется совместить индустрии туризма и казино для большего экономического эффекта, а строительство будет вестись только на средства полученные из частных инвестиций.

Однако, некоторые архитекторы не уверены, что проект крымского казино настолько позитивен. Кирилл Бабеев один из таковых. По мнению председателя местной городской организации Союза архитекторов РК, в указанных размерах есть большие ошибки и вместо привлекательного заведения получится «кичевая пародия на архитектуру». Он считает проект неудачным и способным испортить природное великолепие местного ландшафта. Такие объекты могут плохо повлиять на имидж полуострова и наоборот отпугнуть иностранных граждан от посещения казино. Несмотря на подобную критику, проект уже одобрен и его стоимость оценивается в 3 млрд рублей.

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