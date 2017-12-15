Где взять денег пенсионеру?

Пенсионеры в большей своей части являются очень экономными людьми. Но иногда так складываются обстоятельства, что деньги на неотложные нужды нужны очень и очень срочно.

Что можно предпринять в такой ситуации?

Постараться проинспектировать все свои денежные запасы. Бывает, что отложишь и забудешь. А потом найденное будет как нельзя кстати.

Можно обратиться за финансовой помощью к родственникам или друзьям. Как говорится, с миру по нитке... Может нужная сумма и наберется.

Как вариант, стоит рассмотреть микрокредиты онлайн на карту срочно.

Не возбраняется также попробовать взять небольшой кредит в банковском учреждении.

Рассмотрим микрокредитование

Для пенсионера микрокредитование может оказаться достаточно выгодным вариантом. Потому что суммы такая аудитория берет в основном небольшие и старается максимально быстро отдать организации-заемщику. Но все равно, конечно, нужно обратить особое внимание на немалую процентную ставку, которая сопровождает выданный займ, и очень хорошо рассчитать свою реальную платежеспособность, чтобы не нажить себе финансовых проблем.

Плюсов у микрокредитования немало. Чтобы получить займ онлайн на карту, не надо даже покидать стены дома. Заявка подается в электронном виде (а многие пенсионеры сейчас с компьютерами, Интернетом и другими новшествами, продиктованными современной жизнью, абсолютно на «ты», и за них точно в этом плане можно не беспокоиться). И время ожидания будет недолгим. Для подачи заявки требуется минимум документов, иногда единственным из них является паспорт. Существуют интернет-ресурсы, на которых собраны разные предложения от МФО. Очень удобно. Сразу можно посмотреть, где и какие условия и выбрать наиболее устраивающий вариант. Погашают взятый займ разными способами. Это и личное внесение денег при приходе в офис организации, и банковская карта, и банковский перевод, также платежные терминалы. Кому что удобнее.

Обращение в банковские структуры

Обращение в банковское учреждение тоже является выходом из финансовой ситуации для пенсионера. Но тут нужно помнить, что у банков есть определенный возрастной порог для взрослых граждан, и сумму долга до достижения определенного возраста им нужно будет обязательно отдать. В целом программы кредитования для пенсионеров могут отличаться процентными ставками, сроками, суммой, а также требованиями к пакету документов. Практически каждое банковское учреждение будет требовать документального подтверждения доходов пенсионера.

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