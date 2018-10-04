Где все инопланетяне?

Странные научные оправдания того, что люди пока не нашли инопланетян.

Однажды ночью 60 лет назад физик Энрико Ферми посмотрел в небо и задал себе вопрос: «Где все?», имея в виду именно внеземную жизнь. По его мнению, Галактика должна была буквально наполниться всевозможной жизнью, напоминающей земную и не очень. Сегодня учёные знают только, что во Вселенной существуют миллионы и даже миллиарды планет, способных поддерживать жизнь. Почему же за долгую историю всего эта жизнь так и не протянула руку людям?

Может быть, Вселенная слишком большая, чтобы её можно было с лёгкостью преодолеть? Может быть, инопланетяне сознательно нас игнорируют. Может быть, любая цветущая цивилизация обречена на самоуничтожение (как мы, например, если не перестанем заниматься ерундой).

Может быть и что-то другое, намного более странное. Перед вами несколько странных ответов, которыми учёные пытались оправдать парадокс Ферми.

Жизнь в подземных океанах

Если люди хотят пообщаться с внеземной жизнью, возможно, им потребуется несколько ледоколов. Некоторые считают, что инопланетная жизнь заточена в секретных океанах, погребённых глубоко внутри замороженных планет.

Подповерхностные океаны жидкой воды имеются у нескольких спутников в нашей Солнечной системе и могут быть весьма распространены в Млечном Пути. Физик NASA Алан Стерн считает, что подводные миры, похожие на эти, могут быть идеальны для развития жизни, даже если негостеприимные условия на поверхности могли бы навредить любой жизни. «Падения метеоритов и солнечные вспышки, сверхновые поблизости, орбитальный сосед, ядовитая атмосфера – ничто из этого не помешало бы жизни под землёй», – говорит Стерн.

Для инопланетян это прекрасно, но из этого также следует, что мы никогда не сможем найти их при помощи телескопа. Стоит ли нам ожидать, что они свяжутся с нами? По мнению Стерна, эти твари живут так глубоко, что неизвестно, знают ли они о существовании неба над головой.

Жизнь на «суперземлях»

Нет, суперземля – это не родина супергероев. В астрономии этим термином обозначают тип планет с массой в десять раз больше земной. Исследования звёзд вылились в кучи таких миров, которые могли бы иметь подходящие условия для существования воды в жидком виде. А значит, инопланетная жизнь могла бы эволюционировать на суперземлях по всей Вселенной.

К сожалению, мы вряд ли встретимся с этими инопланетянами. Согласно исследованию, опубликованному в апреле, планета с массой в десять земных также будет иметь скорость убегания в 2,4 раза больше, чем Земля; преодоление этого притяжения может сделать запуск ракеты и космическое путешествие практически невозможным.

«На более массивных планетах космические полёты будут в разы дороже, – говорит автор исследования Михаэль Хиппке, исследователь из Обсерватории Зоннеберга в Германии. – Инопланетяне будут под арестом на собственной планете».

Все инопланетяне роботы

Люди изобрели радио в 1900-х годах, но первый компьютер появился в 1945 году, а сегодня устройства массового производства способны производить миллиарды вычислений в секунду. Полномасштабный искусственный интеллект может быть буквально за углом, и футуролог Сет Шостак считает, что этого достаточно, чтобы пересмотреть наш подход к поиску разумных инопланетян. Проще говоря, нам нужно искать машины, а не маленьких зелёных человечков.

«Любое инопланетное общество, которое изобретает радио, которое мы можем услышать, уже через несколько столетий изобретёт новый метод связи, а затем и преемников, – говорил Шостак в 2016 году. – Я думаю, это важно, потому что преемники – это машины».

По-настоящему развитое инопланетное общество может быть целиком населено сверхразумными роботами, утверждает Шостак, и это должно повлиять на наш поиск инопланетян. Вместо того чтобы бросать все силы на поиск других пригодных для жизни планет, нам стоило бы поискать места, которые были бы более привлекательными для машин – скажем, места с большим количеством энергии, например, центры галактик. «Мы ищем аналоги нас самих, – говорит Шостак, – но я не знаю, какой будет большая часть интеллекта во Вселенной».

Они среди нас

Благодаря популярной культуре, слово «чужой», вероятно, вызывает у вас образ жуткого гуманоида с большим блестящим черепом. Это прекрасно для Голливуда, но саботирует наш поиск инопланетной жизни, о чём написала группа психологов из Испании в начале этого года.

В ходе небольшого исследования учёные попросили 137 человек посмотреть на "изображения других планет и найти на них признаки инопланетных существ". Среди всех этих изображений прятался небольшой человек в костюме гориллы. Поскольку участники эксперимента искали непосредственно инопланетную жизнь, лишь 30% из них заметили «гориллу».

В реальности, инопланетяне вряд ли будут хоть чем-то похожи на обезьян. Может быть, их даже при помощи света и звуковых волн невозможно увидеть. Какой вывод можно сделать из этого исследования? Наше собственное воображение и отношение накладывает ограничения на поиск внеземной жизни. Если мы не будем учиться раздвигать наши рамки постижимого, мы не увидим даже гориллу под носом.

Люди уничтожат инопланетян

Чем ближе мы подбираемся к инопланетянам, тем ближе к их уничтожению. Так считает физик-теоретик Александр Березин.

Вот его логика: любая цивилизация, способная исследовать свою собственную солнечную систему, должна быть на пути неограниченного роста и расширения. Как мы знаем по Земле, это расширение зачастую дорого обходится для небольших организмов, стоящих у него на пути. Березин говорит, что принцип «разделяй и властвуй» вряд ли исчезнет, когда мы найдём инопланетян, если мы вообще их заметим.

«Что если первая жизнь, которая получит возможность межзвёздных путешествий, обязательно уничтожит всех конкурентов, чтобы подпитать собственное распространение? – писал Березин в марте. – Я не думаю, что высокоразвитая цивилизация будет сознательно уничтожать другие формы жизни. Она просто не обратит на них внимания, подобно строительной бригаде, которая уничтожает муравейник, чтобы построить небоскрёб – ей просто незачем его сохранять».

Короткая жизнь инопланетян

Ещё одно оправдание из категории «инопланетяне уже мертвы». Вселенная может изобиловать гостеприимными планетами, но нет никакой гарантии, что они будут существовать достаточно долго, чтобы жизнь смогла развиться. Согласно исследованию Австралийского национального университета, влажные, скалистые планеты вроде Земли очень нестабильны для зарождения жизни; если инопланетная жизнь и захочет жить в таком мире, у неё будет очень небольшое окно для развития (всего несколько миллионов лет).

«Между первыми тепловыми ударами, замерзанием, изменением атмосферы и нарастающим парниковым эффектом, поддержание жизни на влажной, скалистой планете в пригодной для жизни зоне может быть похоже на попытку прокатиться на диком быке – большая часть жизни свалится, – пишут авторы. – Жизнь во Вселенной может быть редкой не потому, что ей сложно начать, а потому что ей сложно продержаться первый миллиард лет».

Тёмная энергия разделяет нас

Вселенная расширяется. Медленно, но верно, галактики разлетаются, далёкие звёзды становятся всё тусклее для нас, и всё благодаря загадочной, невидимой субстанции, которую учёные называют тёмной энергией. Они считают, что через пару триллионов лет тёмная энергия так растянет Вселенную, что даже земляне не смогут увидеть света галактик за пределами наших ближайших соседей по космосу. Это жутко: если мы не исследуем Вселенную до этого, мы можем не исследовать её больше никогда.

«Звёзды станут не только не наблюдаемы, но и недостижимы», – говорит астрофизик Дэн Хупер. Это значит, что нам стоит поторапливаться, если мы хотим найти каких-нибудь инопланетян и быть на шаг впереди тёмной энергии, расширяя пределы владений нашей цивилизации.

Конечно, это будет нелегко. Возможно, нам придётся двигать звёзды.

Мы и есть инопланетяне

Вы вышли из дома и увидели инопланетянина. Ваш почтальон с другой планеты. Ваш сосед тоже. Ваши родители и братья с сёстрами – инопланетяне, инопланетяне и ещё раз инопланетяне.

По крайней мере, такие выводы можно сделать, если придерживаться теории панспермии. Если вкратце, эта гипотеза утверждает, что большая часть жизни, которую мы видим на Земле сегодня, произошла не здесь, а была засеяна здесь миллионы лет назад метеорами-переносчиками бактерий с других миров.

Сторонники этой теории предполагали, что осьминоги, тихоходки и люди были засеяны из разных частей Галактики, но, к сожалению, нет никаких реальных доказательств в поддержку этой теории. Только один большой контраргумент: если бактерии, несущие человеческую ДНК, эволюционировали на другой планете неподалеку, почему мы не видим следов человечества где-либо ещё кроме Земли? Даже если эта гипотеза окажется правдоподобной, она по-прежнему не даст ответа на вопрос Ферми: «Где все?».

По инф. oko-planet.su

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