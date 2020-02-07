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Где в России — золота больше всего?
|По инф. cyrillitsa.ru
|07 Февраля 2020 г.
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Россия – богатейшая страна по запасам полезных ископаемых. Золото здесь вполне реально найти даже в Московской или Ленинградской области. Правда, такая добыча составляет, скорее, теоретический интерес. Но если вы желаете в самом деле стать старателем и отправиться мыть золото на прииски, то лучше выбрать такие регионы как Дальний Восток и Восточная Сибирь. Золотой песок здесь вам попадется практически в любой горной реке. Ну а где его больше всего, читайте ниже.
Санарка – Русская Бразилия
Санарка принадлежит бассейну Тобола. Это горная река в Челябинской области стала широко известна в XIX веке - за огромные золотоносные запасы, которые в ней были обнаружены академиком Николаем Кокшаровым. Именно он в своих научно-исследовательских работах и дал бассейну реки название «Русская Бразилия». Его исследования способствовали организации на Санарке промышленной добычи золота. На сегодняшний день основные запасы драгоценного металла там «выбраны» и дальнейшие промышленные разработки признаны нерентабельными, но если мыть золото одному и вручную, то еще вполне можно неплохо разжиться.
Ленский золотоносный район
Бассейн реки Лены – одно из богатейших месторождений драгоценного металла не только в России, но и в мире. Добыча золота здесь началась в 1844 году и за 150 лет артельной и промышленной разработки было добыто более полутора тысяч тонн драгоценного металла. Ленские прииски были одним из основных источников пополнения казны СССР. Сегодня промышленные разработки во многих местах свернуты – так как они не рентабельны. Но в частном порядке мыть золото здесь вполне можно, чем многие и занимаются. По самым скромным подсчетам его общие запасы здесь составляют не менее добытых ранее полутора тысяч тонн.
Золотые прииски Бодайбо
Еще одно богатейшее золотое месторождение страны, расположенное в районе одноименной реки и ее бассейна – в Иркутской области. Географически Бодайбо можно считать частью Ленского золотоносного района. За полтора века разработки там добыто более 620 тонн драгоценного металла. Работы в бассейне Бодайбо ведутся и сегодня. Особенность этого месторождения в наличии большого количества крупных песчинок и самородков. Поэтому многие старатели спешат именно сюда – удача здесь может улыбнуться любому.
Законодательные аспекты добычи золота
Вообще в России довольно много золотоносных районов: Урал, Сибирь, Кавказ, Дальний Восток, Чукотка. Теоретически золотой песок может быть в водах практически любой реки, текущей с гор в долину вблизи платиновых и золотых месторождений. Но, следует помнить, что в отличие от СССР свободная добыча золота у нас в стране сейчас запрещена. А потому, чтобы все было оформлено по закону, необходимо заключить договор с какой-нибудь золотодобывающей компанией.
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