Где побывать в Коломне?

Давно мечтали отдохнуть вдали от суеты огромного мегаполиса? Тогда добро пожаловать в Коломну – старинный город Подмосковья. Поездка в Коломну на выходные может стать интересной, если вы знаете, что посмотреть и куда сходить в этом удивительно уютном и красивом городе.

Но прежде чем узнать, куда пойти в Коломне на выходные, давайте немного окунемся в историю. Коломна – один из старейших и живописнейших городов Подмосковья. Он расположен в 100 км от Москвы, и насчитывает более 800 лет истории. Кремлевские башни, церкви, деревянные дома с причудливо вырезанными оконными рамами, особняки купцов – все они создают атмосферу типичного русского провинциального города прошлого.

Коломенский кремль

Первый ответ, который напрашивается сразу же после вопроса: что посмотреть интересного в Коломне на выходные – это древний Кремль, который в 2013 году стал одним из символов России. Каменный Кремль был построен в двадцатых-тридцатых годах шестнадцатого столетия на месте деревянной крепости, разрушенной при Казанском и Крымском ханствах. Многие историки уверены, что его возведением руководил итальянский архитектор Алевиз Фрязин – руководитель строительства Кремля в Москве. Коломенский Кремль – одна из самых впечатляющих крепостей XVI столетия, выдержавшая вторжения многих противников, и практически разобранная на строительные материалы местными жителями, после утраты своего стратегического значения. Чтобы спасти постройку от полного разрушения, Николаем I был издан специальный царский указ, после которого разграбление крепости остановилось, а некоторые здания были восстановлены заново. Из семнадцати крепостных башен до наших дней дошли семь, в число которых входит и знаменитая Маринкина башня. Некогда в ней была заточена польская девушка Марина Мнишек, которая являлась женой притворного короля Лжедмитрия.

Кстати, самая старая площадь города – Соборная, находится в центре каменного Кремля. Здесь доступны к посещению:

Успенский собор с колокольней.

Свято-Троицкий Ново-Голутвинский монастырь, возведенный в девятнадцатом столетии.

Тихвинская церковь восемнадцатого века.

Храм Креста Господня, сочетающий в своем облике черты древнерусской архитектуры и классицизма.

Иные коломенские достопримечательности

На выходные в Коломне можно посетить:

Церковь Николая Посадского, воздвигнутая в восемнадцатом веке, являющаяся одной из старейших и красивейших церквей в городе. Белоснежный храм украшен 105 кокошниками, пятью небольшими куполами и богатой отделкой.

Старообрядческая церковь Николая Посадского была построена в 1577-78 годах из дерева, а каменной стала лишь в 1719 году. К сожалению, иконы и картины на стенах были безвозвратно утеряны в советское время. В начале 1990-х годов церковь была передана Русской православной старообрядческой церкви.

Церковь Иоанна Предтечи в Городище – один из старейших храмов Московской области. Он был построен в четырнадцатом веке и относится к числу трех церквей в России, сохранившихся с домонгольской эпохи. Храм расположен в старинном поселке Городище на берегу реки Коломенки. От первоначального здания сохранилась только нижняя часть церкви, сделанная из грубо очищенных белокаменных блоков. В 1780 году церковь Иоанна Крестителя была дополнена колокольней и трапезной. После масштабной реставрации, проведенной во второй половине двадцатого столетия, церковь вернула свой первоначальный облик.

Старо-Голутвин монастырь, воздвигнутый в четырнадцатом веке учеником Сергия Радонежского Григорием Голутвинским. По легенде, величайший русский аскет Сергий Радонежский лично указал место, где он должен быть воздвигнут. Также он принимал участие в строительстве храма Богоявления и подсказал монастырской общине, где находится святой источник.

Бобренев монастырь, основанный Дмитрием Донским через год после Куликовской битвы. В конце четырнадцатого столетия стены Бобреневского монастыря защищали юго-восточные границы Москвы от врага. В восемнадцатом веке церкви монастыря были перестроены и окружены каменным забором. Монастырь привлекает своей великолепной архитектурой и многими святынями, в число которых входит икона Божьей Матери, написанная более 800 лет назад. Федоровская церковь монастыря известна как храм «Поющих ангелов», так как отличается от других своими уникальными акустическими возможностями: даже если на хорах поет один человек, кажется, что хвалу Богу возносит целый хор.

Музеи

В городе располагается несколько интересных музеев:

Музей Русского зефира – музей, расположенный в усадьбе купцов Сурановых. Посетив его, можно узнать историю возникновения этого любимого всеми лакомства, а также понаблюдать за ручной технологией его изготовления. Все желающие могут попробовать зефир и приобрести его домой. В небольшом магазинчике музея можно купить медовый, клубничный, тыквенный и другие виды лакомства.

Музей пастилы – место, где удивительно интересно рассказывают историю пастилы и технологию ее приготовления. После экскурсии проводится чаепитие с угощением. Пастилу можно купить домой или на подарок.

Частная галерея «Любимой игрушки» – в этом удивительном месте собраны игрушки разных эпох. Посетив галерею, вы получите заряд хорошего настроения и приятных воспоминаний.

Коломенский патефон – экскурсия в мир граммофонов и патефонов.

Дом-музей самоваров – в этом месте представлены 400 самоваров из частной коллекции Буровых.

«Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» – место, где можно увидеть, как жили люди в коммунальных квартирах.

Где остановиться?

Осмотреть весь город за один день просто невозможно, поэтому после вопроса: «Куда сходить в Коломне в выходные?», возникает следующий: «Где остановиться?». Неподалеку от города располагается парк-отель «Олимп», двери которого всегда открыты всем гостям. Забронировать номер на выходные можно прямо на сайте отеля в режиме онлайн.

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