Гастропаб – русские традиции!

Уютный гастропаб в России «Иван да Марья» объединил в своих предложениях превосходные сорта отечественных крафтовых пивоварен и русские классические блюда в современной интерпретации.

Особенности гастропаба «Иван да Марья»

В ресторане огромное количество сортов пенного напитка от крафтовых пивоварен России. Со всей страны сюда везут лучшие:

эль;

лагер;

стаут;

сидр;

медовуху.

Гастропаб «Иван да Марья» находится в самом сердце Питера – на Невском проспекте. Интересный авторский интерьер от художника Масловой Натальи, с вкраплением аутентичных русских штрихов, великолепно дополнен панорамным видом из окон. Здесь можно полюбоваться набережной Фонтанки, Екатерининским сквером и Аничковым мостом.

На http://ivandamaria.bar/ каждому доступно бронирование столика в первом русском крафт-пабе Питера. Можно связаться с менеджером ресторана по телефону или воспользоваться кнопкой резервирования. Есть возможность сразу запросить посадку у окна с панорамным видом на Невский проспект и Екатерининский сквер.

Меню и пиво

В меню гастропаба можно найти блюда, отражающие всю прелесть национальных блюд, которые готовит патриотичный шеф-повар. Все они делаются из экологически чистых и безопасных продуктов, которые закупаются у отечественных фермерских хозяйств. Пивной ассортимент обширен и представлен напитками транснациональных производителей. Авторская подача блюд и вкусовое разнообразие – вот за что ценят посетители гастропаб «Иван да Марья».

Крафт-бар «Иван да Марья» предлагает самые разные сорта спиртного. Из Клина ему привозят темный эль с лавинообразным эффектом, в Питере варят светлый лагер с названием паба, а из Подмосковья доставляют индийский светлый эль.

Пивной ресторан «Иван да Марья» предлагает своим посетителям крафт пиво, потому что ценит традиции пивоварения и творческий подход к его созданию. Независимые фабрики-пивоварни всегда экспериментируют, чтобы получить новый уникальный вкус. Поэтому в баре «Иван да Марья» каждый может продегустировать, к примеру, жгучий с добавлением чили или пшеничный мягкий с апельсиновыми цветками эль.

Каждый, кто хочет узнать культуру крафт пива, может посетить пивной бар «Иван да Марья» в северной столице. Рекомендуется начать с разливного пенного напитка, в котором можно максимально прочувствовать индивидуальность пивоварни. А в это время бармены гастропаба поведают интересную историю и философию приготовления пенного напитка.

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