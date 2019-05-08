Галерея в вашем доме

Пейзаж в интерьере – это не просто один из вариантов интерьерного декора, это осмысленное действо. Гораздо проще оформить жилое помещение, отдав предпочтение абстракции или жанровому снимку. Пейзаж же выбирают люди, близкие к природе духом и телом, любители путешествий. Картина привносит в интерьер нечто особенное – живую энергетику, гармонию, умиротворение.

Роль картины в интерьере жилого помещения

При взгляде на стену в интерьере жилой комнаты может возникнуть желание сдвинуть ее или вовсе убрать. Воссоздать желаемое можно с помощью перепланировки помещения, но гораздо проще изменить вид непривлекательной стены, воспользовавшись настенной росписью.

Остановимся на пейзаже – жанре живописи, в композиции которого превалирует природа (дикая или преображенная руками человека). Композиции подобного плана зрительно расширяют пространство комнаты, наполняют помещение светом и воздухом, видоизменяют архитектуру и привносят в жилой дом ту самую «изюминку».

С помощью изображения можно легко скорректировать восприятие убранства помещения – сгладить пропорции мебели, направить посетителя на более выгодный с точки зрения восприятия маршрут по комнате, «поднять» потолок выше.

Художественное творение способно познакомить гостей с восприятием мира хозяина, обозначить приятное и желаемое владельца комнаты.

Как вписать картины в интерьер?

Чтобы картина сполна выполняла отведенную для нее роль, при выборе полотна важно обратить внимание на несколько важных аспектов:

Стиль. Полотно должно гармонировать с общим стилем оформления комнаты.

Полотно должно гармонировать с общим стилем оформления комнаты. Расположение. Центр изображения лучше поместить на уровне с глазами. Если планируется расположение сразу нескольких картин, то выровнять их нужно по нижней границе. Небольшие картинки можно повесить хаотично;

Центр изображения лучше поместить на уровне с глазами. Если планируется расположение сразу нескольких картин, то выровнять их нужно по нижней границе. Небольшие картинки можно повесить хаотично; Цветовое решение. Светлые тона увеличивают пространство, а темные – сокращают. На стене сдержанного цвета лучше поместить картину насыщенных тонов, на колоритном фоне уместно расположить творение, оформленное в нюдовой цветовой гамме;

Светлые тона увеличивают пространство, а темные – сокращают. На стене сдержанного цвета лучше поместить картину насыщенных тонов, на колоритном фоне уместно расположить творение, оформленное в нюдовой цветовой гамме; Размер. Вертикальная суженная картина хорошо впишется в современный интерьер большого помещения. Стандартная комната требует горизонтальной плоскости настенных изображений. Маленькая комната преобразиться с выбором небольших произведений.

Особенности выбора пейзажа

Продолжим тему гармоничного облика картины в интерьере комнаты, но уже с акцентом на пейзаж. При выборе произведения ключевым критерием становится интерьер помещения. Так, если нужно «растворить» восточную стену, не стоит вешать на нее изображение заката. Северную сторону лучше украсить ночным пейзажем, видом на лес, горы. Стена с юга «примет» солнечный полуденный сюжет.

Если предстоит выбрать картину для рабочей зоны, лучше отдать предпочтение пространственным сюжетом – лугу, морю. Их размещают на стене у глаз, за спиной место горным сюжетам.

Если выбор пал на водную тематику, следует помнить, что вода на картине должна течь в направлении к смотрящему. Если водный пейзаж предстоит видеть на витражах, стоит обратить внимание на технику росписи.

Галерея в вашем доме

При создании домашней галереи пейзажей важно правильно разместить художественные творения. Гармонию и единство в интерьере легко потерять, если неправильно сочетать стили и элементы обстановки.

Первое, на что предстоит обратить внимание – это конструктивная составляющая изображений. Важно, чтобы каждое произведение включало такие базовые элементы, как:

перспектива вида;

растительность;

земная поверхность.

На следующем этапе следует позаботиться о верном расположении картины в доме, делая акцент на функциональном предназначении комнаты.

Оформление стены спальной

Картина для интерьера спальной должна дарить спокойствие. Предпочтительнее размещать здесь изображения водной глади, голубого неба, не стремительных ручьев, что приносят в дом деньги. Водопадам и водоворотам в спальне не место – оформленная таким образом стена не даст расслабиться после трудового дня. Бушующее море с черными грозовыми тучами и тонущим судном – также не лучший вариант: картина может навеять беспокойство, тревогу.

Пейзажи на стенах в кухне

На кухне чаще обычного можно встретить натюрморты – это вполне оправданный выбор. Однако если хозяева квартиры планируют создать в доме галерею из пейзажей, стоит выбрать особенные варианты для стен «вкусной комнаты».

Водные композиции на кухне смотрятся негармонично, даже если это небольшой ручей. Однако это касается лишь одиночного размещения объекта на полотне. Если творение будет демонстрировать комплексный пейзаж в виде лесной опушки в организации семейного пикника на берегу озера или голубой речки, такая картина станет отличным вариантом для кухни. Важно лишь убедиться в том, что изображение гармонирует (по цветовой гамме, расположению, оформлению) со стилем помещения.

Пейзаж для гостиной

Гостиная – основное помещение в доме. Здесь члены семьи и гости проводят много времени, обычно это довольно просторная комната, а значит – здесь может расположиться основная часть галереи пейзажей.

Очень уместно в гостиной станет смотреться традиционная живопись. Кухня, оформленная в бордовых и темных тонах, будет хорошо дополняться пейзажем, нарисованным в стиле Классицизма. На стенах светлых тонов уместно расположить несколько полотен с морской тематикой.

Как раз здесь можно повесить изображения, провоцирующие на яркие эмоции: бушующее море, водопад, обильные осадки и пр. Однако такого плана пейзаж должен быть на стене гостиной единичным. Если переусердствовать, можно потерять эмоциональную нить.

Роль картины в помещении невозможно переоценить. Этот элемент домашнего декора способен преобразить жилище, создать в доме особенную атмосферу. Однако чтобы художественное творение «работало на пользу» стоит придерживаться ряда правил выбора и размещения квартир в помещении и пространстве всего дома.

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