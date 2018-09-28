ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Формы и цвета чешского бисера
Ксения ДАВЫДОВА   
28 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Формы и цвета чешского бисера

Чешский бисер знаком рукодельницам очень давно. С XIII века известны на весь мир чешские стекольные мастера, знаменитый богемский завод. Позднее к производству добавился качественный бисер, который по праву конкурирует с дорогим японским.

Преимущества бисера производства Чехии

Материал используют для изготовления различных украшений: браслеты, колье, воротники, серьги. Из него плетут интерьерные украшения, вышивают картины, оригинально украшают одежду и аксессуары. Производитель предлагает фасованный бисер весом от 5 грамм до 500.

Достоинства товара:

  • не выгорает со временем
  • откалиброван по размеру
  • не истирается
  • устойчивое окрашивание
  • в течение многих лет сохраняет цвет

Виды чешского бисера для рукоделия

Разные размеры и формы бусин дают возможность выполнять украшения в разных стилях, создавать авторские эксклюзивные работы.

Классификация бисера по внешнему виду:

  • Круглый
  • Богемский гранёный
  • Стеклярус, а также его подвид облонг
  • Соло и Твин
  • Drops
  • Фарфаль
  • Рубка

Самый используемый вид бисера – круглый. Чешские производители создают бусины в 15 размерах с разнообразным цветным покрытием. Универсальный сорт, подходит для любых изделий.

Гранёный богемский считается элитным сортом, используется в вышивке, реставрации костюмов, для работы по натуральной коже. Форма – бочкообразная, с искрящимися гранями.

Стеклярус – вытянутые трубочки, длина которых начинается от 3 мм. Бывает ровный, с гранями, спиралеобразный. Разновидность – крупные бусины, облонг, длина которого 5 мм, диаметр – 3,5. Стеклярус и облонг нужны для создания бижутерии, для вышивки.

Соло и Твин имеют одинаковую форму, похожи на приплюснутые бусины. В бисере Соло одно отверстие, Твин имеет два. Оба вида хорошо сочетаются друг с другом.

Drops – имеет форму капельки, отверстие для нити находится не по центру, а сбоку. В декоре одежды создаёт выпуклую, фактурную поверхность.

В обычных оффлайновых магазинах вы скорее всего найдете только круглый бисер, а вот все остальные варианты лучше покупать в проверенных интеренет-магазинах. Ниже предлагаем вам такой список:

  • Старый и проверенный магазин бисера https://topbiser.ru
  • В разделе рукоделие на Озоне

Окраска бисера

Все виды чешских стеклянных бусин устойчивы к выцветанию, истиранию, выгоранию.

  1. Прозрачный бисер, универсальный и недорогой, краситель внутри, бусина просвечивается.
  2. Керамика или непрозрачный, цветное стекло.
  3. Глянцевый, краситель соединён со стеклом, бывает прозрачным и непрозрачным.
  4. Радужный, яркий и оригинальный оттенок.
  5. «Огонёк» - бусины с цветной основой и сверкающей серединой.
  6. Матовый – шлифованный, может быть радужным, прозрачным или непрозрачным.
  7. Жемчужный или Цейлон – бусины пастельного нежного цвета.
  8. Ирис – многоцветный, с цветовым эффектом, напоминающим разводы бензина.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 