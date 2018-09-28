Формы и цвета чешского бисера

Чешский бисер знаком рукодельницам очень давно. С XIII века известны на весь мир чешские стекольные мастера, знаменитый богемский завод. Позднее к производству добавился качественный бисер, который по праву конкурирует с дорогим японским.

Преимущества бисера производства Чехии

Материал используют для изготовления различных украшений: браслеты, колье, воротники, серьги. Из него плетут интерьерные украшения, вышивают картины, оригинально украшают одежду и аксессуары. Производитель предлагает фасованный бисер весом от 5 грамм до 500.

Достоинства товара:

не выгорает со временем

откалиброван по размеру

не истирается

устойчивое окрашивание

в течение многих лет сохраняет цвет

Виды чешского бисера для рукоделия

Разные размеры и формы бусин дают возможность выполнять украшения в разных стилях, создавать авторские эксклюзивные работы.

Классификация бисера по внешнему виду:

Круглый

Богемский гранёный

Стеклярус, а также его подвид облонг

Соло и Твин

Drops

Фарфаль

Рубка

Самый используемый вид бисера – круглый. Чешские производители создают бусины в 15 размерах с разнообразным цветным покрытием. Универсальный сорт, подходит для любых изделий.

Гранёный богемский считается элитным сортом, используется в вышивке, реставрации костюмов, для работы по натуральной коже. Форма – бочкообразная, с искрящимися гранями.

Стеклярус – вытянутые трубочки, длина которых начинается от 3 мм. Бывает ровный, с гранями, спиралеобразный. Разновидность – крупные бусины, облонг, длина которого 5 мм, диаметр – 3,5. Стеклярус и облонг нужны для создания бижутерии, для вышивки.

Соло и Твин имеют одинаковую форму, похожи на приплюснутые бусины. В бисере Соло одно отверстие, Твин имеет два. Оба вида хорошо сочетаются друг с другом.

Drops – имеет форму капельки, отверстие для нити находится не по центру, а сбоку. В декоре одежды создаёт выпуклую, фактурную поверхность.

В обычных оффлайновых магазинах вы скорее всего найдете только круглый бисер, а вот все остальные варианты лучше покупать в проверенных интеренет-магазинах. Ниже предлагаем вам такой список:

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Окраска бисера

Все виды чешских стеклянных бусин устойчивы к выцветанию, истиранию, выгоранию.

Прозрачный бисер, универсальный и недорогой, краситель внутри, бусина просвечивается. Керамика или непрозрачный, цветное стекло. Глянцевый, краситель соединён со стеклом, бывает прозрачным и непрозрачным. Радужный, яркий и оригинальный оттенок. «Огонёк» - бусины с цветной основой и сверкающей серединой. Матовый – шлифованный, может быть радужным, прозрачным или непрозрачным. Жемчужный или Цейлон – бусины пастельного нежного цвета. Ирис – многоцветный, с цветовым эффектом, напоминающим разводы бензина.

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