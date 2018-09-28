Формы и цвета чешского бисера

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Чешский бисер знаком рукодельницам очень давно. С XIII века известны на весь мир чешские стекольные мастера, знаменитый богемский завод. Позднее к производству добавился качественный бисер, который по праву конкурирует с дорогим японским.
Преимущества бисера производства Чехии
Материал используют для изготовления различных украшений: браслеты, колье, воротники, серьги. Из него плетут интерьерные украшения, вышивают картины, оригинально украшают одежду и аксессуары. Производитель предлагает фасованный бисер весом от 5 грамм до 500.
Достоинства товара:
- не выгорает со временем
- откалиброван по размеру
- не истирается
- устойчивое окрашивание
- в течение многих лет сохраняет цвет
Виды чешского бисера для рукоделия
Разные размеры и формы бусин дают возможность выполнять украшения в разных стилях, создавать авторские эксклюзивные работы.
Классификация бисера по внешнему виду:
- Круглый
- Богемский гранёный
- Стеклярус, а также его подвид облонг
- Соло и Твин
- Drops
- Фарфаль
- Рубка
Самый используемый вид бисера – круглый. Чешские производители создают бусины в 15 размерах с разнообразным цветным покрытием. Универсальный сорт, подходит для любых изделий.
Гранёный богемский считается элитным сортом, используется в вышивке, реставрации костюмов, для работы по натуральной коже. Форма – бочкообразная, с искрящимися гранями.
Стеклярус – вытянутые трубочки, длина которых начинается от 3 мм. Бывает ровный, с гранями, спиралеобразный. Разновидность – крупные бусины, облонг, длина которого 5 мм, диаметр – 3,5. Стеклярус и облонг нужны для создания бижутерии, для вышивки.
Соло и Твин имеют одинаковую форму, похожи на приплюснутые бусины. В бисере Соло одно отверстие, Твин имеет два. Оба вида хорошо сочетаются друг с другом.
Drops – имеет форму капельки, отверстие для нити находится не по центру, а сбоку. В декоре одежды создаёт выпуклую, фактурную поверхность.
В обычных оффлайновых магазинах вы скорее всего найдете только круглый бисер, а вот все остальные варианты лучше покупать в проверенных интеренет-магазинах. Ниже предлагаем вам такой список:
Окраска бисера
Все виды чешских стеклянных бусин устойчивы к выцветанию, истиранию, выгоранию.
- Прозрачный бисер, универсальный и недорогой, краситель внутри, бусина просвечивается.
- Керамика или непрозрачный, цветное стекло.
- Глянцевый, краситель соединён со стеклом, бывает прозрачным и непрозрачным.
- Радужный, яркий и оригинальный оттенок.
- «Огонёк» - бусины с цветной основой и сверкающей серединой.
- Матовый – шлифованный, может быть радужным, прозрачным или непрозрачным.
- Жемчужный или Цейлон – бусины пастельного нежного цвета.
- Ирис – многоцветный, с цветовым эффектом, напоминающим разводы бензина.
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