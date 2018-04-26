Фирмы-упаковщики - это не про картон, а про качественные автозапчасти

Вы приобрели новый автомобиль и заплатили за него определенную сумму денег. Таким образом, через автосалон вы отдали деньги автопроизводителю. Казалось бы, это все деньги, что вы заплатили производителю. Но нет, заводу придется в будущем заплатить за расходные материалы от того же бренда только в другой упаковке. Как это? Давайте разберёмся.
Завод по производству автомобилей - это сборочный конвейер. На нем практически ничего не производят, кроме кузова, бампера. Остальные детали поставляются другими заводами. Например, на один сборочный конвейер работает огромное количество фирм-производителей. Отдельно функционируют заводы по производству амортизаторов, оптики, свечей зажигания, подшипников, масел, деталей тормозной системы и других. Таким образом, на один сборочный конвейер свозят огромное количество автозапчастей от различных предприятий.
Если раньше, один завод по производству машин мог быть огромным. Например, площадью 450 Га, как у ЗИЛ, то сегодня достаточно для выпуска машин небольшая территория. Зато автозапчасти поступают к нему с разных частей мира. Конечно, предпочтение отдается тем фирмам, которые находятся внутри страны из-за экономии затрат на доставку. Сегодня, чтобы получить качественный и доступный расходный материал, проще его заказать у надежной фирмы из соседней или своей страны.
Примеры фирм-упаковщиков
Мировым лидером по поставке автозапчастей для производства автомобилей является компания Bosch. Ее годовой оборот составляет 50 млрд. долларов, ведь призер поставляет свою продукцию на все конвейеры мира. Второе место по производству расходных материалов занимает Denso. Годовой оборот этой компании составляет 41 млрд. долларов. Эта компания создана автопроизводителем Toyota специально, чтобы поставлять детали "для себя". На третьем месте компания Delphi с годовым оборотом 35 млрд. долларов. Она поставляет свою продукцию американскому автопроизводителю General Motors.
Производители машин выбирают фирму-упаковщика
Электронный рынок Авто.Про - смарт площадка по продаже автозапчастей без посредников. Здесь вы сможете найти коллег, а также приобрести расходные материалы от фирм-упаковщиков или автозаводов. Кроме любых комплектующих постоянно есть возможность заказать и запчасти на Ауди А4 1995 года, большой ассортимент которых можно найти на https://avto.pro/catalog/audi/a4/. Но как заводы по производству машин связаны с фирмами-упаковщиками?
К примеру, автопроизводитель BMW, Volkswagen разрабатывают новое авто и нуждаются в маслянном фильтре. Согласно немецкому законодательству, такие заводы должны выбирать производителя запчастей из трех мощностей. Таким образом, устанавливается тендер. BMW и Volkswagen отправляют техническое задание с оговоренными техническими условиями работы детали, условиями ее поставки, необходимым количеством. Автопроизводитель выбирает фирму-упаковщика запчастей, которая предложит оптимальные условия сотрудничества. Далее на самой запчасти вы увидите название автопроизводителя, артикул завода-упаковщика. Таким образом, фирма-упаковщик является, чаще всего, надежным производителем автозапчастей и расходных материалов для производителей машин.
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