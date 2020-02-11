Финиковые пальмы проросли из семян... возрастом 2 тысячи лет!

Коллектив ученых из Израиля, Франции и Швейцарии рассказал об удачном эксперименте по выращиванию финиковых пальм из семян, найденных во время археологических раскопок.

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Из множества семян, найденных в ходе раскопок различных памятников в Иудейской пустыне между 1963 и 1991 годами, авторы работы отобрали 32 особенно хорошо сохранившихся семени фиников из археологических памятников Масада, Кумран, Вади Макух и Вади Келт. «Я провела часы в отделе археологии, отбирая лучшие семена, — рассказывает ведущий автор исследования Сара Саллон (Sarah Sallon). — У многих из них были отверстия, проделанные насекомыми, или они рассыпались, но некоторые были действительно нетронутыми, и я выбрала самые лучшие».

Эти семена были высажены на опытном участке в кибуце Кетура, где находится Институт по изучению окружающей среды в долине Арава (Arava Institute for Environmental Studies). Шесть семян проросли. Молодые финиковые пальмы получили ветхозаветные имена: Адам (семя из Масады), Иона, Вооз, Юдифь и Уриил (семена из Кумрана) и Анна (семя из Вади Макух). Пол библейских персонажей выбран так, чтобы совпадать с полом пальмы, поскольку финиковая пальма — двудомное растение. Радиоуглеродный анализ оболочек семян, оставшихся после прорастания, показывает, что Анна и Адам датируются где-то IV–I веками до нашей эры. Юдит и Вооз были датированы периодом с середины II века до нашей эры по середину I века нашей эры, а самые молодые Уриил и Иона относятся к I–II векам нашей эры.

Исследователи обнаружили, что семена древних фиников крупнее, чем у современных культурных и дикорастущих финиковых пальм.

«Сегодняшние семена примерно на 30 % меньше, чем те, которые выращивали в Иудее 2000 лет назад», — говорит Саллон. Генетический анализ показал, что чем старше были древние семена, тем более «восточной» была их генетическая структура. Адам и Мафусаил оказались ближе всего к современным сортам фиников из стран Персидского залива. Они, по словам Саллон, могут принадлежать к типу деревьев, которые естественным образом росли в Иудее в то время или же, возможно, они были перенесены к побережью Красного моря из Аравии по древнему торговому пути. Анна и Юдифь ближе к современным иракским сортам. Возможно, это связано с возвращением евреев из вавилонского плена в конце VI века до нашей эры. Многие из евреев работали на вавилонских плантациях финиковых пальм и, возможно, привезли с собой семена. Между тем, Уриил, Вооз и Иона имеют высокий генетический вклад от сортов к западу от Египта и были наиболее генетически сходны с современными сортами из Марокко. «Римская оккупация Иудеи началась в I веке, и вполне возможно, что в то время были принесены сорта фиников из Северной Африки», — говорит Сара Саллон.

Это был не первый опыт по выращиванию фиников из древних семян. В 2005 году были высажены семена пальмы, найденные еще в 1960-х при раскопках дворца Ирода Великого в Масаде. Радиоуглеродная датировка семян указывала на период между 155 годом до н. э. и 64 годом н. э. Выросшая пальма получила имя Мафусаил. В 2011 году ее пересадили из горшка в открытый грунт, а к 2015 году она достигла трехметровой высоты и ее пыльцу использовали для опыления женских цветков пальм. Нынешний эксперимент не только включает в себя больше растений, но и проливает свет на то, как древние земледельцы выращивали знаменитые финики, которыми в античную эпоху славилась Иудея.

К тому же впервые удалось вырастить женские пальмы. Биологи ожидают, что пальма Анна даст цветок в течение ближайших двух лет. Тогда они собираются опылить ее пыльцой Мафусаила.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Polit.ru

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