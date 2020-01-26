Фильм «Ко мне, Мухтар!»: что осталось за кадром?

Трогательному фильму о драме, которую переживает служебный пес – «Ко мне, Мухтар!», – исполнилось 55 лет.

Четвероногого актера для съемок искали долго. Остановили выбор на трех овчарках – Байкале, Урале и Мухтаре, чтобы они дублировали на съемках друг друга. Сделали кинопробы и приступили к работе. Однако обученные многим командам собаки, завидев прожекторы и кинокамеры, нервничали и пугались. Целых пять дней дрессировщики и режиссер провозились впустую. А ведь один съемочный день стоил 30 тысяч рублей.

Директор фильма в сердцах кричал: «150 тысяч собакам под хвост! Я буду жаловаться министру!» Все были в отчаянии. Пошли слухи, что фильм закрывают. И тут из Киева пришла телеграмма: «Моя собака хочет сниматься в вашем фильме. Инженер Михаил Длигач». Решили попробовать и... утвердили на роль Мухтара овчарку по кличке Дейк.

Юрий Никулин и Дейк привыкали друг к другу постепенно: пес чужих к себе не подпускал. В результате актер и собака очень сдружились. Да так, что порой на съемках пес приносил Никулину сапоги и форму.

И смех, и слезы, и мороз

На главную роль Юрия Никулина уговорили не сразу. Актер считал, что не может после жуликов и алкашей играть милиционера. Сошлись на том, что сделают кинопробы, а если Никулин сам себе не понравится, пригласят другого актера. Для проб выбрали сцену, в которой Глазычев после ограбления санатория расспрашивает плачущую кладовщицу (Екатерина Савинова).

Перед началом съемки Савинова попросила Никулина обозвать ее «плохой актрисой», чтобы она лучше расплакалась. Юрий Владимирович поначалу долго отказывался произносить обидные слова, а потом вдруг сдвинул брови и заявил: «С чего вы взяли, что вы плохая?! Совсем нет. Вы просто бездарная актриса. Мало того, вы – дура!» Савинова не поняла игру, обиделась и расплакалась по-настоящему. Эпизод сняли, и получился он весьма убедительным.

К своей роли Никулин готовился тщательно. В течение двух недель с утра надевал милицейскую форму, проводил много времени в собачьем питомнике, выезжал с милиционерами на операции. А на съемках часто веселил съемочную группу своими шутками.

– Лежим все вповалку в тулупах в какой-то маленькой комнатке, – вспоминал актер Лев Дуров. – Мороз жуткий – даже собаки воют от холода. И вдруг раздается голос Юрия Никулина: «Вот сейчас в цирке у нас артист готовит номер: гигантские черепахи!» Наступает гробовая тишина, и даже собаки замолкают. Никулин продолжает: «Он выходит в белом жабо, бьет кнутом, и на манеж выползают восемь огромных черепах. Они делают полный круг. Артист говорит: «Ап!» – и они все встают на задние лапы...» Через большую паузу Никулин добавляет: «Восемь часов идет номер!» И тут у всех у нас от хохота начинается истерика.

— Я играл роль бандита, – рассказывал Дуров. – В одном эпизоде должен был убегать от Мухтара по коридору, а затем залезть на стену. На меня надели две пары штанов, на руку – кожаную крагу, чтобы я мог отбиться. «Мотор!» – я добежал до стены, и тут Мухтар со всей силы бьет меня между ног. Я разжимаю руки, падаю и вижу пасть у своего горла. Когда подбежал дрессировщик, на мне были только трусы и крага, остальное лежало вокруг, разорванное в клочья.

Потом выяснили, отчего пес озверел. Оказывается, один из актеров в перерыве съемок съел его суп из куриных шеек, и Мухтар выместил обиду на мне...

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По инф. sobesednik.ru

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