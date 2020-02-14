Федор Добронравов: что новенького у «Сватов»?

Съемки всенародно любимого сериала «Сваты» в полном разгаре. Звезда «Сватов» рассказал о том, что увидят зрители.

В седьмом сезоне зрители увидят всех народных любимцев, включая «умершего» Юрия Ковалева, которого играет Анатолий Васильев. Появится и знаменитый Иван Будько – герой Федора Добронравова.

В эксклюзивном интервью нашему изданию артист откровенно рассказал о съемочном процессе, скандале с Васильевым и прокомментировал свои проблемы со здоровьем.

– Федор, съемки идут полным ходом. Что интересного происходит на площадке?

– Мы снимаем комедию. Конечно, происходит много чего, над чем можно посмеяться, но всего не рассказать. Главное, что мы встретились всем составом. Мы друг друга обожаем – счастье, что снимаем этот сериал. «Сваты» – самый светлый и прекрасный проект, в котором мне довелось участвовать. Я стараюсь не сниматься там, где мне неинтересно.

– Для вас стало неожиданностью, что съемки «Сватов» решили продолжить?

– Нет. Мы просто остановили процесс два с половиной года назад из-за политической ситуации. Но я знал, что работа будет продолжаться. Это выдумки, что сериал закрыт. Ничего не закрывалось. Мне также звонили журналисты, говорили, якобы Добрынин отказался сниматься – полный бред.

– А еще говорили, что между вами и вашим коллегой Анатолием Васильевым произошел серьезный конфликт!

– Это тоже неправда. Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект: что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он был для артиста более ценен, вот и все.

– Я так понимаю, что вы уже вернулись со съемочной площадки?

– Да, я в Москве. У меня здесь спектакли, поэтому мотаюсь от съемок к постановкам. Свободного времени мало. Но я стараюсь уделить внимание и жене, и детям, и внукам. У меня трое внучек! Но зачем людям об этом знать? Я считаю, что поклонники не должны ничего знать о жизни любимых артистов. Да, у нас публичная профессия. Но поклонники должны фантазировать, мечтать. Их не должно интересовать, что мы едим, с кем живем, когда и с кем поругались. Я могу ошибаться, но это мое мнение. Я так жил. Приходил в ларек «Союзпечать», покупал фотографии любимых артистов: Папанова, Миронова. Там было только название ролей. А дальше я сам фантазировал – мне этого хватало. Они были для меня небожителями.

– Но я все же не могу не поинтересоваться по поводу вашего здоровья, с которым, как говорят, у вас есть проблемы. Как себя чувствуете?

– Пишут, что я умер или в больнице лежу – уже смешно. Люди сочиняют – публика покупает. Очень много раз писали, что у меня инсульт, что я ухожу из профессии. Постоянно звонили близкие, узнавали, что случилось. Это крайне подло и безответственно – сочинять подобное. А вдруг после таких новостей что-то случится с моими родственниками или знакомыми, удар, к примеру.

– А вы не пробовали с этим бороться, может, через суд?

– Я что, ненормальный, тратить свою жизнь на судебные разбирательства с какими-то непорядочными людьми?

У Федора Добронравова двое детей. Старший – Виктор – полюбился зрителям благодаря сериалу «Не родись красивой». А младший – Иван – стал известен благодаря участию в «Кадетстве». Сейчас они работают в театрах.

– Стараюсь посещать их премьеры, если удается. У меня график плотный – двадцать пять спектаклей в месяц. Мне сложно еще и из-за того, что в конечном итоге все выливается в фотосессию. Сейчас у каждого человека на земле – фотоаппарат в кармане, и это для артистов, конечно, беда. Куда ни придешь – все начинают фотографировать.

А еще любопытное о людях культуры можно прочитать здесь:

Sobesednik.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ