Фантастические и сказочные игровые автоматы: от Колобка до Железного человека

В Сети можно найти немало примеров различных слотов, созданных на основе сказок, фильмов, комиксов и иных фантастических историй нашего мира. Такие автоматы могут порадовать фанатов знакомыми персонажами и узнаваемым антуражем. Но о каких именно слотах идёт речь?

Среди фантастических историй современности, в первую очередь, стоит вспомнить о комиксовой вселенной Marvel. Она стала необычайно популярной в последнее время, так что и казино решили взять себе это на заметку, забирая слоты данной тематики у знаковых разработчиков современности.

Автоматов по вселенной Marvel можно найти немало. Это и Железный человек, и Халк, и Чёрная Вдова и ещё многие другие слоты, которые взяли за основу одного из персонажей этого мира. Все подобные аппараты довольно похожи, ведь рассказывают об одной вселенной. Символы здесь, что логично, крутятся вокруг своего персонажа, а сам автомат чаще всего имеет 25 полос и 5 барабанов. Конечно, без бесплатных вращений за бонус-игру обходятся редко.

Есть и другие автоматы, которые основаны на популярных сказочных историях. К примеру, знаменитая Алиса в Стране чудес также стала героиней одного из слотов. Только вот историю там «немного» переделали, так что Алиса превратилась в Алаксу, а чудесный мир стал Зомбилендом.

Так что автомат Алакса в Зомбиленде рассказывает историю восставшей мертвечины с боевой девочкой в главной роли. Символы здесь такие же «мертвяцкие», а сама игра проходит на 25 линиях и пяти барабанах. В игре также есть целых три бонусных этапа со своими интересными фишками.

Познакомиться с этими и другими фантастическими слотами можно с помощью казино «Slot Zona». Это заведение собрало под своим крылом различные автоматы от неплохих разработчиков, среди которых есть и Novomatic, и NetEnt, и Playson.

Во все эти аппараты можно играть как бесплатно, так и играть на деньги, если клиент всё-таки хочет лишний раз рискнуть ради шанса на свой куш.

Среди фантастических историй здесь можно встретить даже знакомого всем Колобка, который превратился в игровой автомат под названием Keks. В народе этот автомат называют Печки с выводом, но, по сути, он вполне себе повторяет историю Колобка. Есть здесь и бабушка с печкой, и предметы русского быта: балалайка, самовар, сушки и так далее. Игра проходит на девяти линиях и пяти барабанах.

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