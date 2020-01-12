Фанера: применение, классификация, интересные факты об этом материале

На рынке строительных материалов немало востребованной продукции. Одним из товаров, на которые никогда не спадает покупательный спрос, является фанера. Судостроение, машиностроение, изготовление твердой тары, мебельное производство, реквизит для творческих объединений, применение под разные виды напольной отделки – в этих и других сферах широко используется данный материал.

У фанеры много плюсов. Среди них:

экологичность (основой для листов является шпон);

небольшой вес (эти снижает нагрузки на несущие конструкции);

хорошая пропускная способность воздуха;

отличные звукоизоляционные характеристики.

В добавок к этому фанера имеет простую технологию монтажа, а красивая текстура материала позволяет решать интересные дизайнерские задумки.

Фанеру можно приобрести в специализированных точках продаж, также заказывают материал и через интернет-магазины. В Москве и Московской области купить стройматериал можно в компании Фанераэлит.

Классифицируется фанера по разным параметрам. Один из них – марка. Она определяется по типу использованного клеевого состава для склеивания слоев шпона. Марки фанеры: ФБА (экологически чистый материал), ФК (наиболее востребованный), ламинированная (используется для опалубки и декора) и т.д.

Еще важный параметр – сорт. Он зависит от числа дефектов лесоматериала. По ГОСТУ определяется 5 классов фанеры. Е – материал высокого качества. I сорт – на поверхности плиты наличествуют незначительные дефекты. II – материал имеет хорошее качество. III – материал со значительными изъянами. IV – некачественный вид фанеры.

Также фанера различается по типу обработки. Есть листы нешлифованные, шлифованный с одной или двух сторон.

При выборе фанеры, нужно ознакомиться с ее техническими характеристиками:

габариты,

толщина,

тип и т.д.

Стоит обратить внимание на поверхность материала и торцы, последние должны быть идеально ровными.

Это интересно

Шкатулка, найденная археологами в Египте, считается самой старинной вещью, которая выполнена из материала, похожего на фанеру. Возраст этой вещи – примерно 15-й век до нашей эры. Материал, взятый для изготовления, – кедр, присутствует также инкрустация тоненькими пластинками черного дерева.

Было время, когда фанеру изготавливали вручную, но такой вид работы над материалом вытеснил промышленный способ. Качество при промышленном изготовлении у фанеры было лучше, поэтому ручной труд стал нецелесообразен.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ