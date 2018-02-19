Европейская битумная черепица от «БУДСЕРВИС ТК»: крыша дома твоего

Близится весна, а с ней и начало строительного сезона. Самое время побеспокоиться о качественных материалах, пока на них сохраняются зимние цены.

Одним из наиболее востребованных кровельных материалов во всем мире остается битумная черепица от компании Docke – признанного лидера в производстве этого незаменимого материала. Заказать битумную черепицу Docke можно здесь: http://www.budservic.com.ua/bitumnaya-cherepitsa/. В ассортименте представлены различные формы: Кёльн, Цюрих, Шеффилд, Генуя, Гранада.

Возведение собственного дома всегда означало для мужчины важнейшую веху в жизни. Это основа дальнейшего пути, семейное гнездо и надёжный тыл. Встают вполне традиционные важные вопросы, от эстетических до вполне практических. Приходится решать сотни проблем, принимать непростые решения. Один из главных вопросов – какие строительные материалы выбрать для строительства.

В настоящее время выбор качественных стройматериалов очень широк. Представлены товары на все вкусы, на любой кошелёк. Если говорить о кровельных материалах, то, если у вас нет лишних денег, специалисты советуют не экспериментировать с китайской продукцией и сразу использовать битумную черепицу Docke.

Её преимущества просты и очевидны. Во-первых, это качество. Вероятность неудовлетворительного состояния черепицы исключается полностью. Компания использует сырьё от проверенных многолетних поставщиков из США и Италии. На всю продукцию предоставляется гарантия.

Вместе с тем нужно отметить, что Docke завоевала весь мир не только благодаря отличному качеству черепицы, а потому что она предлагает свою продукцию по доступным ценам. Стоимость не зависит от сезонных колебаний валют и вспышек политических безумий. Просто бизнес, люди работают.

Черепица Docke превосходно подходит для погодных условий Украины. Не нужно опасаться растрескиваний под воздействием морозов или жары. Docke знает в точности, в каком климате мы живём. Специалисты просчитали все варианты, нужно просто выбрать то, что нужно лично вам.

Каркас кровли состоит из минерального наполнителя. Его точно рассчитанное количество гарантирует аудиокомфорт и теплостойкость материала. Эффективно гасится шум дождя и града, стабильность гонтов при сильном уклоне кровли обеспечена. Цвет держится стабильно за счёт того что используется смесь натуральных базальтовых гранул четырёх фракций.

Нет ничего лишнего, и всё что нужно – на своих местах. Пожалуй, это то, что нужно.

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