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Evolution Gaming запускает первую онлайн студию в Америке
Ксения ДАВЫДОВА   
27 Сентября 2018 г.
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Evolution Gaming запускает первую онлайн студию в Америке

Оператор live-развлечений Evolution Gaming объявил о запуске совершенно новой студии казино в Нью-Джерси. Это первый зал, который провайдер открыл на территории Соединенных Штатов. В руководстве компании этот проект уже назвали историческим прорывом, ведь пробиться на рынок США с азартными развлечениями стоит немалых усилий. Также, это десятая по счету открытая студия Evolution Gaming, что собственно тоже можно назвать успехом. Живые игры данного разработчика известны по всему миру и плотно осели в ТОП 10 лучших казино онлайн России, где собрали десятки тысяч поклонников живой рулетки, покера и баккара.

 

Поставщик развлечений рассчитывает увеличить свое присутствие в североамериканском регионе. В январе 2018 года аналогичная студия была запущена в Ванкувере, Канада.

После старта работы виртуальной студии, ряд перспективных казино объявили о своем желании сотрудничать с новой платформой. Это такие первоклассные заведения как 888Casino, Casino City Atlantic, Ocean Resort и десятки других операторов. Новый зал планируется использовать в качестве стартовой площадки для различных рекламных акций и live-сервисов.

Как сообщает Evolution Gaming, в американской студии пока расположилось десять столов с дилерами, на которых находится весь спектр игр провайдера. В частности, это такие развлечения как блэкджек, баккара, Threecardpoker, американская рулетка и ее самая популярная разновидность – Slingshot.

Другие столы пока находятся в разработке и вскоре могут пополнить ряд развлечений Evolution Gaming. Как дополнительный и положительный эффект, можно отметить, что открытие студии позволило создать более пятидесяти рабочих мест. Ожидается, что количество рабочих мест будет увеличиваться за счет расширения студии и открытия новых столов.

Исполнительный директор Evolution Gaming Мартин Карлесунд поделился своими мыслями об открытии нового зала. По его словам выход на рынок Соединенных Штатов был очень желанным, а план открытия первой студии существовал на бумаге более шести лет. Еще в 2013 году компания получила предварительное одобрение от властей Нью-Джерси, а в 2018 уже смогла запустить полностью функционирующую студию азартных развлечений.

Стоит отметить, что после выхода компании на американский рынок стоимость акций Evolution Gaming резко возросла.

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