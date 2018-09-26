Этот удивительный Крым...

Чарующий Крым открывает свои тайны тем, кто этого хочет. Тематика и направление экскурсий по полуострову Крым удивляют своим разнообразием.

Разноплановость экскурсий по полуострову смогут по достоинству оценить посетители сайта КомандорТур: http://comandor-tour.com/ekskursii-po-krymu/. В Крыму каждый найдёт вариант по душе.

Ценители древности, например, смогут посетить удивительный город Херсонес и по достоинству оценить наследие Средневековья. Экскурсовод проведет вас по небольшим улочкам некогда великолепного и индустриально-развитого греческого города. Никого не оставят равнодушным экспозиции археологических находок, и, конечно-же, величественный Владимирский собор, возведённый в 988 году в честь крещения князя Владимира.

Для того чтобы лучше понять историю Севастополя следует посетить места, сохранившие его дух: такие, как улица Большая Морская, Графская пристань и другие. Музеи Севастополя это отдельная и очень объёмная тема, поэтому вам понадобится много времени чтобы насладиться разнообразием их коллекций.

Помимо прочего, Крым славится своей дворцовой архитектурой. Ценителям непременно стоит заехать в Ливадийский, Массандровский, Воронцовский, а так-же множество других дворцов, раскиданных по всему южному Берегу Крыма.

Приверженцы здорового образа жизни смогут присоединится к туристическим походам в Большой каньон Крым, окунуться в «в ванну молодости», проверив на себе легенду о её чудодейственных свойствах. С помощью канатной дороги, вы сможете подняться на гору Ай-Петри, и с высоты 1234 метров насладится захватывающим видом на Ялту. После всех

своих приключений можно спустится в Массандровские подвалы для дегустации вин.

Любителям природы будет интересно посетить Никитский Ботанический сад. Пройдя мимо пробкового дерева и пробравшись сквозь бамбуковую рощу, вы окажетесь на кактусовой поляне, где можете насладиться видом и сделать памятные фотографии.

Можно очень долго перечислять те места ,которые стоит посетить обязательно, например: Ласточкино гнездо, Новый Свет, Пиратская Бухта, Долина Приведений, Мраморные Пещеры и прочее - Крым очаровывает и, поверьте, каждое из этих мест захочется посетить ещё раз.

Сложно встретить такого человека, который был в Крыму, и не захотелбы снова туда вернуться, а уж тем более такого, кто был бы разочарован путешествию по этому удивительному полуострову.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ